Por IG

Publicada em 23/11/2026 às 16h05

Zé Felipe, de 28 anos, usou as redes sociais nesta segunda-feira (23) para falar sobre dores que voltou a sentir recentemente, provocadas pela espondilite, doença inflamatória autoimune com a qual foi diagnosticado em 2019. Segundo o músico, os sintomas retornaram após uma temporada nos Estados Unidos.

Nos Stories do Instagram, Zé Felipe contou que, durante o período que morou em Miami, acabou mudando os hábitos alimentares e interrompendo a rotina de exercícios físicos que costumava manter no Brasil.

Ele relatou que as primeiras dores surgiram na região do quadril. Posteriormente, ele também passou a sentir dores nos pés e a acordar com um dos olhos avermelhados. De acordo com Zé Felipe, a rotina desregrada contribuiu para o retorno dos sintomas."Foi embora, desandou. E o corpo inflamou e apitou", admitiu.

De volta ao Brasil e à rotina, ele retomou os treinos na academia e ajustou a alimentação, incluindo a retirada do glúten. Segundo ele, a mudança de hábitos já rendeu melhoras. A dor no pé sumiu por completo, enquanto o desconforto no quadril diminuiu significativamente.

Ao final do desabafo, Zé Felipe deixou um recado para todos os seguidores que convivem com doenças autoimunes."Você aí que tem uma doença autoimune, está vendo esse vídeo, vai no reumatologista. Não sou médico não, eu sei o que acontece comigo", concluiu.

Zé Felipe ainda relembrou os sinais que o levaram a investigar o problema anteriormente. Entre os incômodos estavam rigidez no pescoço, dores no peito e na sola do pé.

A espondilite é uma doença incurável, que afeta articulações da coluna, ombros, quadris e joelhos. De acordo com o Ministério da Saúde, é mais frequente em homens entre 20 e 30 anos.