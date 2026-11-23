Por IG

Publicada em 23/11/2026 às 15h59

A influenciadora Gabriely Miranda, de 23 anos, usou as redes sociais neste domingo (22) para denunciar perfis no Instagram que estão compartilhando imagens falsas geradas por inteligência artificial (IA) de Kendrik, seu filho recém nascido com o jogador Endrick.

A famosa revelou que diversas contas publicam fotos mentirosas dela acompanhada do bebê e de Endrick na maternidade. Incomodada com a situação, Gabriely pediu o apoio dos seguidores e avisou que poderá acionar a Justiça contra os responsáveis pelas postagens.

Nos Stories do Instagram, a influenciadora criticou a circulação do material. Vale destacar que o casal optou por preservar a identidade do herdeiro. "Estão criando diversas imagens minhas e do meu filho com IA, e o pior: tem gente que acredita que aquilo é real!", desabafou.

Ela ainda questionou a postura da rede social e reforçou que não deu autorização para o uso de sua imagem."Não autorizo e não aceito. Se necessário, tomarei todas as medidas legais cabíveis. Minha imagem e, principalmente, a privacidade do meu filho não é brincadeira pra mim!. Denunciem! Não curtam, não compartilhem e não alimentem esse tipo de página", disse Gabriely.

A decisão de resguardar a identidade do bebê

O nascimento do primeiro filho do casal foi confirmado por Endrick nesta terça-feira (17), durante entrevista concedida à TV Globo após um amistoso da Seleção Brasileira contra Singapura. O atleta marcou um gol durante a partida e dedicou o momento à família.

"Graças a Deus, minha esposa deu à luz. É um garoto maravilhoso, e minha esposa também está muito feliz, disse ele após deixar o gramado.