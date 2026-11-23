Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 23/11/2026 às 15h27

A inexistência de cobrança pelo uso dos recursos hídricos na Bacia do Rio Madeira e em suas bacias afluentes, confirmada pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), motivou uma nova solicitação de urgência do Ministério Público Federal (MPF) à Justiça Federal. O órgão pretende assegurar o financiamento das estruturas responsáveis pela administração dos recursos hídricos da região e requer a aplicação de multa de pelo menos R$ 50 mil caso as determinações judiciais sejam descumpridas.

Entre as providências solicitadas está a destinação prioritária dos valores arrecadados à própria bacia hidrográfica. O dinheiro deverá custear a implantação e a manutenção do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Madeira e da Agência de Águas, além de financiar ações previstas no Plano de Recursos Hídricos. Para permitir o acompanhamento da aplicação dos recursos, o MPF também requer identificação dos valores em conta ou rubrica específica e prestação de contas à Justiça.

A cobrança pretendida não corresponde à tarifa de abastecimento paga pela população às concessionárias de água. O mecanismo previsto na legislação alcança usuários de recursos hídricos sujeitos à autorização do poder público, incluindo empreendimentos que utilizam a água em atividades econômicas. Hidrelétricas e grandes instalações portuárias são mencionadas pelo Ministério Público como exemplos de usuários na região do Madeira.

O pedido estabelece prazo de até 90 dias para que a União e a ANA iniciem a cobrança. Nesse período, deverão ser realizados os estudos técnicos necessários, definidos os mecanismos e valores aplicáveis, identificados os usuários abrangidos e iniciada efetivamente a arrecadação.

Como alternativa, caso a Justiça entenda que todas essas providências não podem ser concluídas no período estipulado, o MPF solicita que a ANA e o Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH) apresentem, dentro dos mesmos 90 dias, uma proposta técnica acompanhada de cronograma obrigatório, com data estabelecida para o começo da cobrança.

A instituição inicial do mecanismo poderá ocorrer de maneira provisória. Conforme a proposta apresentada pelo Ministério Público, os critérios adotados poderão ser posteriormente revisados pelo Comitê de Bacia Hidrográfica, após sua instalação.

A preocupação apresentada pelo MPF envolve a gestão dos recursos hídricos de uma região que concentra empreendimentos de grande porte. Na Bacia do Madeira estão localizadas as usinas hidrelétricas de Santo Antônio e Jirau. O órgão também menciona a perspectiva de novos projetos, entre eles a concessão da Hidrovia do Madeira, como parte do contexto que reforça a necessidade de financiamento e organização da gestão hídrica.

A iniciativa faz parte de uma ação civil pública apresentada conjuntamente pelo MPF, pela Defensoria Pública da União (DPU) e pelo Ministério Público do Trabalho (MPT). O processo busca a implementação integral do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Madeira e de sua correspondente Agência de Águas.

Além da criação dessas estruturas, a ação solicita a proibição de novas autorizações de uso dos recursos hídricos e de licenças de operação, incluindo renovações, destinadas a empreendimentos de médio e grande impacto na calha do rio.

A composição do Comitê deverá permitir a participação de representantes do poder público, dos usuários da água e da sociedade civil nas decisões relacionadas à administração dos recursos hídricos. Já a Agência de Águas terá atribuições técnicas e administrativas de apoio às atividades desenvolvidas pelo colegiado.

Na avaliação do Ministério Público Federal, a inexistência desses organismos prejudica o planejamento e a fiscalização da utilização da água. Também restringe a participação de comunidades ribeirinhas, indígenas, extrativistas e de pescadores artesanais nos processos decisórios relacionados aos territórios onde vivem e às atividades das quais dependem.

Antes da apresentação do requerimento atual, uma solicitação de tutela de urgência havia sido rejeitada pela Justiça Federal. Na ocasião, o entendimento foi de que não existiam elementos suficientes para demonstrar risco de dano imediato. A decisão foi contestada pelo MPF mediante recurso.

Com a confirmação posterior de que a cobrança não é realizada na Bacia do Rio Madeira nem em suas bacias afluentes, o Ministério Público apresentou o novo pedido, sustentando a necessidade de providências urgentes para viabilizar a gestão dos recursos hídricos.

A ação tramita na 5ª Vara Federal Ambiental e Agrária da Seção Judiciária de Rondônia, sob o número 1014505-22.2026.4.01.4100. A implantação da cobrança e as demais providências solicitadas dependem de apreciação judicial.