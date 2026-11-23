Por secom

Publicada em 23/11/2026 às 15h09

O governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Mulher, da Família, da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas), realiza nesta terça-feira (24), em Ariquemes, a entrega de kits profissionais aos concluintes de cursos do Vencer, programa estadual de capacitação profissional, gratuito.

A secretária Luana Rocha participa da solenidade, que acontecerá a partir das14h, no auditório da Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril do Estado de Rondônia (Idaron), localizada na avenida Juscelino Kubitscheck, 1597 - Áreas Especiais 02.

Desta vez serão beneficiados 24 concluintes do curso de Costureiro Industrial do Vestuário. O investimento total do governo do estado, por meio da Seas, foi de R$ 37.872 com a aquisição dos equipamentos e materiais que permitirão aos formandos ingressar no mercado de trabalho ou empreender na área. Cada aluno receberá duas máquinas de costura, sendo uma delas semi-industrial.

O programa Vencer oferece cursos gratuitos de qualificação profissional emdiversas áreas, priorizando pessoas em situação de vulnerabilidade social. Ao final da formação, os concluintes recebem kits compatíveis com os cursos realizados, fortalecendo o empreendedorismo, ampliando as oportunidades de inserção no mercado de trabalho e promovendo geração de emprego e renda em todas as regiões de Rondônia.

Desde 2024, o programa atingiu 12.513 pessoas, das quais 5.806 efetivaram a matrícula, 3.334 concluíram o curso e 3.208 já receberam o kit profissional no estado.