Por G1

Publicada em 23/11/2026 às 15h16

Presidente dos EUA disse que Nvidia tomou a 'decisão certa' ao reconduzir Huang ao cargo e que não há risco de segurança nacional. Trump disse que EUA 'precisam da liderança de Huang' —que foi afastado em escândalo com amante suspeita de ser espiã chinesa.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, celebrou nesta segunda-feira (23) a decisão do conselho administrativo da Nvidia de recontratar seu ex-CEO e fundador da gigante de tecnologia, Jensen Huang, e postou uma montagem em que o executivo aparece segurando um sutiã.

Trump afirmou que o retorno de Huang — afastado após autoridades suspeitarem que ele tinha uma amante suspeita de ser uma espiã do governo chinês para roubar tecnologia dos EUA — não colocará mais riscos para a segurança nacional de seu país.

"O Conselho de Administração da NVIDIA tomou a decisão correta e adequada de reconduzir Jensen Huang ao cargo de CEO. O país precisa da liderança de Jensen na NVIDIA para garantir o sucesso e a prosperidade não apenas da empresa, mas da economia americana", escreveu o norte-americano em sua rede social Truth Social.

O presidente norte-americano disse também em entrevista à emissora CNBC que ele conversou com o conselho da Nvidia "de forma direta e indireta" antes da empresa decidir reconduzir Huang ao cargo. "O conselho estava em uma situação muito difícil. Acho que agiu de maneira realmente responsável", afirmou Trump sobre a recondução do CEO.

Mais cedo, Trump havia pedido que o conselho de administração da Nvidia recontratasse Jensen Huang, ex-presidente-executivo da companhia, que renunciou ao cargo em meio a um suposto escândalo de espionagem envolvendo uma mulher com quem manteve um relacionamento extraconjugal.

"Espero que o conselho da Nvidia recontrate Jensen Huang. Seria a melhor coisa para a empresa e também para os Estados Unidos", escreveu Trump nas redes sociais, na noite de domingo (22).

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O apelo ocorreu após o jornal americano The New York Times revelar, também no domingo, que Alice Huang, apontada como ex-amante do executivo, manteve contato por mais de um ano com um funcionário da principal agência de espionagem da China.

Segundo a publicação, Alice manteve contato com um agente do Ministério da Segurança do Estado da China entre meados de 2025 e outubro deste ano, quando seu relacionamento com o então presidente-executivo da Nvidia veio a público.

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Como uma traição envolveu o CEO da Nvidia em investigação de espionagem

A suposta amante de Huang comandou anteriormente a Megaspeed International, empresa sediada em Singapura que figura entre os principais clientes da Nvidia e chegou a movimentar bilhões em compras de chips da companhia.

Autoridades americanas investigam a Megaspeed desde 2024 por suspeitas de contrabando de chips avançados de inteligência artificial da Nvidia para a China.

As suspeitas desencadearam um escândalo que levou à renúncia de Jensen Huang duas semanas depois e provocou uma forte queda nas ações da Nvidia.

Integrantes do governo Trump afirmaram diversas vezes que ainda não há uma conclusão sobre o suposto envolvimento de Alice Huang em atividades de espionagem para a China.

O procurador-geral dos Estados Unidos, Todd Blanche, declarou neste mês que o Departamento de Justiça ainda não havia determinado se ela atuava como espiã chinesa.

Pressão pela volta de Jensen Huang à Nvidia

Nas últimas semanas, o jornal britânico Financial Times informou que Jensen Huang avalia a possibilidade de voltar ao comando da Nvidia.

Um aliado do executivo disse ao jornal que está sendo organizada uma "sala de guerra", com a participação de líderes do Vale do Silício, região dos Estados Unidos que concentra grandes empresas de tecnologia. O objetivo é pressionar pela volta do ex-CEO e conquistar o apoio da Casa Branca.

A campanha ganhou força no fim de semana, com o apoio de nomes como Elon Musk, presidente-executivo da Tesla e da SpaceX, e Tim Sweeney, fundador da Epic Games.

Eles estão entre os empresários que assinaram uma carta aberta pedindo ao conselho de administração da Nvidia que "traga Jensen de volta".

Funcionários da companhia também se manifestaram publicamente a favor do retorno de Huang e assinaram o documento.

A tentativa de reconduzir o executivo ao cargo, porém, enfrenta resistência em Washington. Neste domingo (22), o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, defendeu uma "mudança drástica" na liderança da Nvidia após a saída de Huang.

Na última terça-feira (17), durante uma teleconferência com investidores após a divulgação dos resultados trimestrais da empresa, o presidente do conselho de administração da Nvidia, Harvey Jones, afirmou que a companhia não recontrataria seu cofundador para o cargo de CEO e que não responderia a perguntas sobre sua saída.

Jones também informou que o conselho contratou a consultoria de recrutamento Heidrick & Struggles para ajudar na escolha de um novo presidente-executivo.

"Queremos nomear um presidente-executivo permanente o mais rápido possível, mas não vamos apressar a decisão antes de encontrar a pessoa certa", afirmou.