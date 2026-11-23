Por G1

Publicada em 23/11/2026 às 15h28

A Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA, na sigla em inglês) determinou neste domingo (22) uma suspensão temporária das decolagens da Delta Air Lines no Aeroporto Internacional Hartsfield-Jackson, em Atlanta, após uma falha em um sistema automatizado da companhia aérea.

A medida provocou atrasos de aproximadamente uma hora em voos com origem e destino no aeroporto, o mais movimentado dos Estados Unidos. A restrição foi posteriormente suspensa.

A Delta informou, em comunicado, que estava utilizando “procedimentos manuais alternativos” para garantir a segurança das operações enquanto trabalhava para restabelecer o sistema automatizado de cálculo de peso e balanceamento das aeronaves antes da decolagem.

A companhia também afirmou que estava trabalhando em conjunto com os responsáveis pelo controle de tráfego aéreo para reduzir os congestionamentos em seu principal centro de operações, em Atlanta.

A FAA esclareceu que a interrupção não estava relacionada a nenhum de seus sistemas de controle de tráfego aéreo.

Segundo a agência, os cálculos de peso e balanceamento são obrigatórios antes da decolagem para garantir que a aeronave permaneça dentro dos limites de segurança e mantenha o centro de gravidade adequado para um voo estável.

O problema ocorre após uma falha em um roteador nos Estados Unidos provocar, em 13 de novembro, uma suspensão nacional das decolagens, afetando mais de 18 mil voos e cerca de 1 milhão de passageiros.