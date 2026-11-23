Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 23/11/2026 às 14h52

Vítima foi internada em estado grave após ataque no Parque de Exposições; policiais apuram possível acerto de contas relacionado a organizações criminosas

Um dos suspeitos de participar de uma tentativa de homicídio durante uma festa no Parque de Exposições de Vilhena foi localizado por policiais militares ainda no evento, mas conseguiu fugir antes de ser abordado. O ataque deixou um jovem gravemente ferido após receber 13 golpes de faca. O caso foi encaminhado à Polícia Civil para investigação.

A identificação dos possíveis envolvidos ocorreu na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde a vítima havia sido internada. Mesmo debilitado, o rapaz reconheceu três suspeitos por meio de fotografias apresentadas pela Polícia Militar. Também foram fornecidos os apelidos dos envolvidos. Segundo o relato prestado aos policiais, um deles possui um irmão gêmeo.

Durante o levantamento das informações, foi constatado que o jovem já havia cumprido pena por uma tentativa de homicídio contra um integrante do Comando Vermelho (CV). Na ocasião daquele crime, ele pertencia ao Primeiro Comando da Capital (PCC), conforme seu próprio relato aos militares. Posteriormente, teria passado a integrar o grupo rival após receber ameaças de morte.

O histórico levou os policiais a considerar a possibilidade de que a agressão esteja relacionada a um acerto de contas entre facções criminosas. A motivação, entretanto, ainda é investigada.

O ataque aconteceu durante uma festa realizada em comemoração ao aniversário de Vilhena. Segundo as informações apuradas pelo Extra de Rondônia, o rapaz aproveitava o evento quando foi cercado por vários indivíduos e atingido repetidamente com uma arma branca.

Uma guarnição da Rádio Patrulha realizava policiamento ostensivo no Parque de Exposições quando percebeu uma ambulância deixando o local em alta velocidade. Os militares acompanharam o veículo até a UPA, onde registraram a ocorrência e colheram informações sobre a agressão.

Conforme a avaliação médica preliminar, foram identificadas 13 perfurações no corpo da vítima. Doze ferimentos foram considerados superficiais, enquanto outro, localizado na região das costelas, apresentava maior profundidade. Havia risco de lesão em órgãos internos e suspeita de hemorragia, motivo pelo qual o jovem permaneceu sob cuidados intensivos.

Depois de ouvir a vítima e reunir informações sobre os suspeitos, os policiais retornaram ao Parque de Exposições. Durante as diligências, um dos homens reconhecidos foi avistado circulando pelo evento.

A tentativa de abordagem, porém, não foi concluída. Ao perceber a aproximação da viatura, o suspeito correu em direção ao interior da arena e conseguiu escapar. A ocorrência foi formalizada e encaminhada à Polícia Civil, responsável pela continuidade das investigações.