A UBS Vista Alegre realizou, na última semana, uma ação em alusão ao Novembro Azul, voltada à saúde do homem.
Durante a noite, a unidade ofereceu:
• Consultas médicas
• Testes rápidos para ISTs
• Solicitação de exames
• Palestra
• Roda de conversa
O clima foi leve e descontraído, com bingo e sorteio de brindes, uma forma de aproximar os homens do cuidado com a saúde.
A mobilização continua no dia 28 de novembro, na Ação Especial Novembro Azul, na UBS Arlindo Cristo, das 7h às 17h. Haverá consultas médicas e de enfermagem, solicitação de exames (incluindo PSA), atualização da caderneta de vacina, verificação de pressão e glicemia, e atendimento multiprofissional.
Participe!
UBS Arlindo Cristo
28 de novembro
Das 7h às 17h
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