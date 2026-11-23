Por ASSSESSORIA

Publicada em 23/11/2026 às 14h11

A UBS Vista Alegre realizou, na última semana, uma ação em alusão ao Novembro Azul, voltada à saúde do homem.

Durante a noite, a unidade ofereceu:

• Consultas médicas

• Testes rápidos para ISTs

• Solicitação de exames

• Palestra

• Roda de conversa

O clima foi leve e descontraído, com bingo e sorteio de brindes, uma forma de aproximar os homens do cuidado com a saúde.

A mobilização continua no dia 28 de novembro, na Ação Especial Novembro Azul, na UBS Arlindo Cristo, das 7h às 17h. Haverá consultas médicas e de enfermagem, solicitação de exames (incluindo PSA), atualização da caderneta de vacina, verificação de pressão e glicemia, e atendimento multiprofissional.

Participe!

UBS Arlindo Cristo

28 de novembro

Das 7h às 17h