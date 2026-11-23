Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 23/11/2026 às 13h50

O triatleta rondoniense Maicon Romano retornou a Porto Velho após conquistar duas medalhas no Campeonato Mundial Multisports, realizado entre os dias 13 e 22 de novembro, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. Integrante da seleção brasileira, o atleta terminou a competição com uma medalha de prata e outra de bronze, resultados que classificou como os mais importantes de sua trajetória esportiva.

A medalha de bronze foi obtida em 20 de novembro, durante a disputa do aquathlon. O percurso foi composto por 2,7 quilômetros de corrida, 1,2 quilômetro de natação e outros 2,7 quilômetros de corrida. Romano completou a prova em 39 minutos, garantindo a terceira colocação.

Cinco dias antes, em 15 de novembro, havia sido conquistado o vice-campeonato mundial na modalidade duathlon standard. Na ocasião, o representante de Rondônia percorreu 10 quilômetros de corrida, 40 quilômetros de ciclismo e mais 5 quilômetros de corrida, encerrando a participação com o tempo de 2 horas e 6 minutos.

A competição marcou a quarta participação de Maicon Romano em campeonatos mundiais pela seleção brasileira. Segundo o próprio atleta, as duas conquistas representam o maior resultado de sua carreira até o momento. Ele também afirmou ter sido o primeiro rondoniense a alcançar o pódio mundial na modalidade.

Após o encerramento das disputas nos Emirados Árabes Unidos, Romano confirmou seu retorno à capital rondoniense. O próximo período será dedicado às férias, antes da retomada das atividades esportivas com foco em 2027.