Por FFER

Publicada em 23/11/2026 às 08h40

Na tarde deste domingo o Centro de Desenvolvimento do Futebol Heitor Costa recebeu mais uma partida pelo Rondoniense Feminino 2026, em campo as equipes do Rolim de Moura e do Desportivo Itapuense pela primeira rodada da competição. Na etapa inicial as meninas do Rolim de Moura dominaram as ações e abriram o placar numa bela jogada de Rafa, emocionada Rafa dedicou o gol para a avó que faleceu recentemente, "é pessoa muito importante pra mim, que agora virou saudades mas entrei em campo e graças a Deus consegui marcar e dedicar o gol a ela", disse Rafa meia do Rolim de Moura.

O segundo gol do Rolim de Moura saiu aos 36 minutos, Izamara entra na área e bate firme para o fundo do gol, ampliando para a equipe do interior. Final do primeiro tempo Rolim de Moura 2 x 0 Desportiva Itapuense.

Na segunda etapa a Desportiva Itapuense voltou melhor e foi logo em busca do primeiro gol, que veio aos cinco minutos, num chute de longe, Pietra puxou para o bico da área e bateu por cobertura, um belo gol descontando para a Itapuense. O gol do empate não demorou, e de novo num chute de fora da área, na mesma posição no bico da área pela direita do ataque do Itapuense, Biro bateu de direita no ângulo esquerdo da goleira Sandra.

Depois de sofrer o empate as meninas do Rolim de Moura acordaram, e voltaram para o jogo, aos 25 minutos num contra ataque rápido, Raíssa avançou pela esquerda e cruzou, Vivi se antecipa da defesa e mandou para o fundo da rede da Itapuense, Rolim de Moura 3 Itapuense 2. A Itapuense ainda criou boas chances para empatar, mas a goleira Sandra fez boas intervenções. Aos 34 minutos o Rolim de Moura ampliou o placar, a bola sobrou pra Raíssa que bateu com tranquilida por cobertura, marcando o quarto gol do Rolim de Moura. Aos 39 minutos pênalti para a Itapuense, Ketlen bateu e descontou para o Itapuense.

Final no Centro de Desenvolvimento do Futebol Heitor Costa, Rolim de Moura 4 Desportiva Itapuense 3.