Por João Rafael Costa

Publicada em 23/11/2026 às 08h20

Flamengo campeão e mais um rebaixo na rodada 36, Galo vice na Sula. No Tabelinha: Olimpíadas no Sindeprof e Campeonato Municipal em Jaru.

Flamengo campeão do Brasileirão, Remo rebaixado e Boca Juniors fatura a Sul-Americana.

Brasileirão - O Brasil é novamente rubro-negro! Neste sábado (21), pela 36ª rodada do Brasileirão, o Flamengo empatou com o Palmeiras por 1 a 1, no Nubank Parque, e confirmou matematicamente o título nacional de 2026. Com o resultado, o Mengão chegou aos 80 pontos e não pode mais ser alcançado pelo rival paulista nas rodadas finais.

O sábado também foi perfeito para os visitantes. Na Arena Fonte Nova, o Coritiba superou o Bahia por 1 a 0 e subiu para 45 pontos. Já na Arena Condá, o Cruzeiro bateu a rebaixada Chapecoense por 2 a 1, chegando aos 66 pontos e consolidando a terceira colocação.

Ontem

O domingo (22) da 36ª rodada do Brasileirão foi marcado por definições importantes. No Maracanã, o Fluminense arrancou uma vitória suada por 1 a 0 sobre o Mirassol aos 45 minutos do segundo tempo, com gol de Riquelme Felipe, chegando aos 63 pontos na briga por vaga direta na Libertadores de 2027.

Já o Athletico-PR bateu o Remo e chegou aos 57 pontos, resultado que decretou o rebaixamento matemático do clube paraense à Série B, ao lado da Chapecoense. Em Bragança Paulista, o Red Bull Bragantino venceu o Vasco por 1 a 0 (gol de Eduardo Sasha) e levou a melhor no confronto direto pelo G-8.

Sul-Americana - O “exterminador de brasileiros” atacou mais uma vez. Na grande final da Copa Sul-Americana, disputada em Barranquilla (COL), o Boca Juniors dominou o Atlético-MG e venceu por 2 a 0, conquistando seu terceiro título do torneio, após já ter eliminado São Paulo e Vasco. Ascacíbar abriu o placar aos 15 minutos do primeiro tempo, e Merentiel fechou a conta logo no início da etapa final.

Com a derrota, o Galo amarga seu terceiro vice-campeonato continental consecutivo — após cair na Libertadores 2024 e na Sul-Americana anterior. Sem títulos internacionais desde 2014, o time mineiro agora foca totalmente no Brasileirão para tentar garantir vaga na próxima Libertadores.

Tabelinha Rondoniense

Jogos dos servidores em PVH e decisão do campeonato de futebol no Estádio Leal Chapelão.

Sindeprof - O esporte e a integração tomaram conta do funcionalismo público de Porto Velho. Começou na quinta-feira (19) e foi encerrada no domingo (22) a XI edição das Olimpíadas do Sindeprof, reunindo trabalhadores de diversos setores da administração municipal em quatro dias de muita adrenalina e lazer.

Com mais de uma década de história, a competição já é tradição no calendário da capital rondoniense. Além da disputa saudável em diferentes modalidades, o torneio prioriza a valorização dos servidores, o incentivo a hábitos saudáveis e o fortalecimento dos laços de amizade fora do ambiente de trabalho.

Futebol - A grande final do Campeonato Municipal de Futebol 2026 de Jaru já tem data marcada. A decisão pelo título acontecerá no dia 5 de dezembro, a partir das 18h, no Estádio Municipal Leal Chapelão, encerrando com chave de ouro o calendário esportivo da cidade na temporada.

Promovido pela Prefeitura por meio da Semecelt, o torneio começou com 28 equipes de Jaru e distritos. Agora, dez times seguem firmes no mata-mata em busca da taça: Ajax, Serra Verde, Galo Serra, Beira Rio, São João, Colírios, Santa Rita, Santa Cruz da 605, União Guadalupe e Bomba D’Água. A comunidade está convidada para fazer a festa nas arquibancadas.