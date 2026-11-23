Por Viviane Bessa

Publicada em 23/11/2026 às 08h00

A previsão para esta segunda-feira (23) indica pancadas de chuva isoladas em grande parte da Região Norte, enquanto o Amapá e o nordeste do Pará têm predomínio de céu claro, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET).

No Acre, todo o estado apresenta muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas. Em Rio Branco, o dia será encoberto com chuvisco, mínima de 26°C e máxima de 36°C.

Em Rondônia, há previsão de pancadas de chuva isoladas em todo o território, com trovoadas isoladas em pontos do leste e do centro do estado. Na capital, Porto Velho, o céu fica encoberto com pancadas de chuva isoladas, e os termômetros marcam entre 25°C e 36°C.

No Amazonas, o tempo fica com pancadas de chuva isoladas em todo o estado, com registro de trovoadas isoladas na faixa central e no sul amazonense. Em Manaus, a previsão indica céu encoberto com chuva isolada, mínima de 25°C e máxima de 33°C.

Em Roraima, predomina a condição de muitas nuvens na maior parte do território, enquanto o sul do estado tem pancadas de chuva isoladas. Em Boa Vista, o dia será encoberto, com temperatura mínima de 26°C e máxima de 39°C.

No Pará, o cenário meteorológico varia entre o interior e o litoral. O sul e o sudeste paraense têm pancadas de chuva isoladas e pontos com trovoadas, o norte e o oeste registram muitas nuvens, e o nordeste do estado tem céu claro. Na capital, Belém, o tempo fica claro, com mínima de 24°C e máxima de 37°C.

No Amapá, o predomínio é de céu claro em quase todo o estado, com poucas nuvens no extremo oeste. Em Macapá, os termômetros variam entre 24°C e 37°C, com céu claro.

No Tocantins, há previsão de pancadas de chuva isoladas em quase todo o estado, com trovoadas no sul e possibilidade de chuva isolada no extremo norte. Em Palmas, o dia será encoberto com chuvisco, mínima de 24°C e máxima de 34°C.

5 motivos para acompanhar as previsões do tempo

Agricultura: garantia de uma boa colheita;

Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;

Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;

Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;

Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.

Importância das observações meteorológicas no INMET

As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).