Por Camila Pinheiro

Publicada em 23/11/2026 às 08h25

O Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação no Estado de Rondônia (SINTERO) realizou a despedida da atual gestão do Conselho Fiscal, que encerrou seu mandato após um período de trabalho pautado pela autonomia, isenção e responsabilidade no exercício de suas atribuições.

o longo do mandato, os conselheiros desempenharam um papel fundamental no acompanhamento e na fiscalização das atividades da entidade, exercendo suas funções com independência e compromisso com os princípios institucionais do Sindicato. O trabalho desenvolvido reafirma a importância de um Conselho Fiscal atuante, com autonomia para cumprir suas responsabilidades e contribuir para a transparência da gestão sindical

A ocasião também foi marcada pela despedida da professora Francisca Diniz, que encerra sua trajetória na estrutura de direção do SINTERO, deixando um importante legado de participação e contribuição à história da entidade

Francisca foi diretora da Regional Cone Sul por três mandatos e integrou a Diretoria Executiva Estadual, onde exerceu as funções de secretária-geral e secretária de Assuntos Educacionais. Também representou o SINTERO no Conselho Estadual de Educação, levando a representação sindical aos espaços de debate e deliberação das políticas educacionais. Sua trajetória reúne anos de atuação em diferentes instâncias da organização, contribuindo para o fortalecimento institucional e para a defesa dos trabalhadores e trabalhadoras em educação

No próximo dia 4 de dezembro, será realizada a posse dos novos integrantes do Conselho Fiscal, dando início a um novo mandato e à continuidade desse importante trabalho de acompanhamento e fiscalização da gestão sindical

O SINTERO agradece aos conselheiros que encerram este ciclo pela atuação responsável e independente e reconhece a contribuição da professora Francisca Diniz para a história e o fortalecimento da entidade.