Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 23/11/2026 às 08h30

O Sport Genus iniciou sua participação no Campeonato Rondoniense Feminino com uma goleada por 9 a 1 sobre o Rondoniense Social Clube. A partida foi realizada no Centro de Desenvolvimento do Futebol Heitor Costa, onde a equipe grená construiu uma vantagem de três gols ainda na primeira etapa e confirmou o resultado após o intervalo.

O placar de 4 a 1 registrado ao término dos primeiros 45 minutos foi ampliado na segunda etapa. Aos 19 minutos, a jogadora Japa aproveitou um cruzamento na área, antecipou-se à marcação e marcou de cabeça o quinto gol do Sport Genus. Depois disso, a equipe voltou a balançar as redes mais quatro vezes, encerrando o confronto com oito gols de diferença.

A vantagem havia começado a ser construída aos oito minutos do primeiro tempo, quando Débora finalizou de fora da área e abriu o marcador. O segundo gol do Sport Genus saiu aos 29 minutos. Cinco minutos depois, aos 34, a equipe chegou ao terceiro, antes de ampliar novamente aos 37 minutos.

O Rondoniense Social Clube conseguiu descontar nos instantes finais da etapa inicial. Adeilane recebeu um lançamento, avançou em velocidade, superou a goleira adversária e marcou o único gol de sua equipe na partida.

Na volta do intervalo, os dois times procuraram criar oportunidades ofensivas, mas os primeiros minutos transcorreram sem chances significativas de gol. A movimentação do placar foi retomada com a cabeçada de Japa, que abriu caminho para a ampliação da goleada.

Com o resultado, o Sport Genus começou a competição com vitória na disputa pelo título estadual. A programação da rodada de abertura também previa o confronto entre Rolim de Moura e Desportiva Itapuense, marcado para domingo, às 16h, no Centro de Desenvolvimento do Futebol Heitor Costa.