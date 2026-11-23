Por Natália Penha Pessoa

Publicada em 23/11/2026 às 08h34

Uma caixa em forma de coração marcou o encerramento da festa dos 49 anos de Ji-Paraná, no domingo (22). No palco do Beira Rio Cultural, o prefeito Affonso Cândido (PL) abriu a caixa e soltou uma pomba, num gesto que traduzia o pedido feito em seu discurso. “Que a paz, o amor e o respeito que pulsam no coração de vocês ganhem asas e alcancem todo o nosso estado.”

A mensagem marcou o cerimonial da última noite de comemorações, que teve celebração da Santa Missa e show católico de Thiago Brado. Na despedida da festa, Affonso chamou a atenção para o dia seguinte. Lembrou das mães que acordam cedo para levar os filhos à escola e de quem sai de casa às cinco da manhã para sustentar a família. “É por você que eu trabalho. É pra você que eu dei a minha palavra”, afirmou.

Ao falar do futuro do Coração de Rondônia, o prefeito disse que quer ver os filhos de Ji-Paraná crescerem com liberdade para conhecer o mundo e escolherem a própria cidade na hora de criar suas famílias. Também afirmou que estará à frente das decisões difíceis sempre que for preciso proteger a população.

“É pra fazer da nossa cidade o melhor lugar de Rondônia pra viver que eu acordo todo dia”, disse Affonso.