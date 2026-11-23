Por Secom

Publicada em 23/11/2026 às 08h29

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Defesa Civil Municipal, e a AXIA Energia realizarão 17 simulados de segurança da barragem da Hidrelétrica Santo Antônio, entre 4 e 7 de dezembro.

Os exercícios ocorrerão às 9h e às 15h, conforme a região, e terão participação de moradores da Zona de Autossalvamento (ZAS). A população receberá orientações sobre o acionamento de sirenes, rotas de fuga e pontos de encontro.

Durante os exercícios, os participantes deverão seguir as rotas sinalizadas após o toque das sirenes e procurar os pontos de encontro, onde receberão instruções da Defesa Civil. No dia 3 de dezembro, a usina realizará um teste do sistema de alerta, sem participação dos moradores.

A população da Zona de Autossalvamento deverá atualizar seus dados entre 18 de novembro e 18 de dezembro pelo formulário de cadastro. O procedimento permitirá identificar moradores que precisam de auxílio em caso de emergência. As informações sobre os exercícios estão disponíveis no site dos simulados.

“A população precisa ser orientada e ter informações detalhadas de como tudo acontece nesses simulados”, disse o prefeito Léo Moraes.

Moradores da ZAS devem atualizar cadastro até 18 de dezembro para emergências

O superintendente da Defesa Civil Municipal, Marcos Berti, ressaltou a atuação das equipes na prevenção de acidentes. “Esse fator de prevenção é um dos nossos pilares”.

O coronel Marcelo Duarte, diretor-executivo da Defesa Civil, também destacou a necessidade dos treinamentos e afirmou que “por isso são tão importantes os simulados”.