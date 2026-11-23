Por energisa

Publicada em 23/11/2026 às 08h51

Você sabe realmente para onde vai o valor que paga na sua conta de energia? Segundo a Energisa, a maior parte do que é cobrado dos consumidores não fica com a distribuidora, mas sim com outros agentes do setor e com o governo, por meio de impostos e encargos.

“Mesmo sendo a empresa com quem o cliente tem mais contato, a Energisa recebe apenas uma parte da conta. A maior fatia vai para impostos e para outras empresas do setor”, explica Bernardo Moreira, gerente de serviços comerciais da Energisa Rondônia.

Como é formada a conta de energia

A Energisa detalha que, considerando uma conta de R$100, a divisão é a seguinte:

R$38 são impostos e encargos definidos pelo governo federal;

R$32 vão para as geradoras de energia (usinas) e transmissoras de energia;

Apenas R$30 ficam com a Energisa, que realiza a distribuição até os imóveis, faz a manutenção da rede e presta o atendimento ao cliente.

Quem define as taxas cobradas, os reajustes tarifários, a período de mudança de bandeira tarifária é a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), que também é responsável pelas regras e fiscalização do setor elétrico no Brasil.

Dicas para reduzir o valor da conta de energia

A Energisa também reforça que o consumo consciente é uma das principais formas de aliviar o valor da fatura no fim do mês. Confira algumas orientações simples:

Desligue as luzes ao sair dos cômodos;

Aproveite ao máximo a luz natural durante o dia;

Substitua lâmpadas comuns por lâmpadas de LED;

Ajuste o ar-condicionado para 23ºC;

Tire os aparelhos da tomada quando não estiverem em uso;

Verifique a vedação da geladeira;

Passe maior volume de roupas de uma só vez.

Em caso de dúvidas ou para mais informações sobre a conta de energia, os consumidores podem procurar os canais oficiais da Energisa:

Aplicativo Energisa ON (disponível para Android e IOS)

Central de Atendimento (24h): 0800 647 0120

WhatsApp (Gisa): (69) 99358-9673