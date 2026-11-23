Por Sérgio Pires

Publicada em 23/11/2026 às 09h00

A ESPERANÇA CONTRA A CADEIRA DE RODAS: RONDONIENSES LUTAM PARA NOS COLOCAR NA ROTA DO MILAGRE DA MEDICINA

A iniciativa é da Federação Nacional dos Comunicadores, a Fenacom, presidida pelo rondoniense Fábio Camilo. Mas teve apoio do governador Marcos Rocha e de várias outras personalidades. A luta é para colocar definitivamente Rondônia no mapa do tratamento criado pela dra. Tatiana Sampaio, do Rio de Janeiro, para tentar recuperar alguns tipos específicos de pacientes paraplégicos e que, em alguns casos, já está dando resultados.

É o tratamento da esperança contra a cadeira de rodas. O sistema, inovador, foi desenvolvido no Brasil para recuperar movimentos perdidos, após lesões graves na medula espinhal e que recém começou a ser testado em humanos. A substância, chamada Polilaminina, entrou na fase 1 de estudos clínicos, após autorização da Anvisa e começa a ser aplicada inicialmente em cinco voluntários com idades entre 18 e 72 anos, que sofreram lesões há menos de 72 horas.

A Polilaminina é um medicamento desenvolvido a partir da laminina, proteína naturalmente produzida pelo organismo humano e fundamental para a manutenção da estrutura celular e regeneração do tecido nervoso. Em casos de lesão medular, ocorre o rompimento dos axônios, estruturas responsáveis por conduzir impulsos nervosos entre o cérebro e o restante do corpo.

Segundo Tatiana Sampaio, a interrupção dessa comunicação é o principal fator que leva à perda de movimentos. A hipótese dos pesquisadores foi a de que a aplicação de uma substância com estrutura semelhante à laminina poderia reconstruir essa “fiação elétrica” rompida, restabelecendo a condução dos estímulos nervosos. A partir dessa ideia, foi desenvolvida a Polilaminina, com estrutura idêntica à proteína natural.

Aqui mesmo, em Cacoal, um paciente já recebeu o tratamento, já com resultados animadores, no sistema criado através de uma pesquisa de 25 anos da médica carioca, chefe do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Agora, a intenção é colocar nosso Estado definitivamente na rota da pesquisa da dra. Tatiana.

Para consolidar esta situação, um encontro agendado para esta segunda-feira, dia 23, no Rio, vai reunir o governador Marcos Rocha: o secretário da Sesau, Edilton Oliveira Santos; a diretoria da Fenacom, comandada por Camilo; a própria dra. Tatiana Sampaio e representantes da Fenacom carioca, para oficializar o acordo.

Além das autoridades rondonienses e do próprio Fábio Camilo, a comitiva rondoniense que irá visitar o laboratório que a famosa médica dirige na UFRJ, é composta por vários jornalistas convidados. Depois da visita e do encontro com a dra. Tatiana, os participantes do evento participarão de um coquetel, convidados pela diretoria da Fenacom do Rio de Janeiro.

TRANSIÇÃO TEM NOVA REUNIÃO NESTA TERÇA, ENQUANTO SECRETARIADO CONTINUA SENDO TEMA PROIBIDO

A comissão de transição, indicada pelo governo Marcos Rogério, tem importante reunião de avaliação nesta próxima semana. Nesta terça-feira, sob o comando de Lúcio Mosquini, todos os participantes da equipe vão apresentar seus relatórios. Não se sabe se serão os finais ou se haverá ainda, nas próximas semanas, mais algumas reuniões, antes que tudo seja definido e encaminhado ao futuro governador. . Marcos Rogério não participará desta vez.

As questões da saúde e segurança pública são as que mais têm merecido atenção, nesta fase que se poderia chamar de preparatória do novo governo. Marcos Rogério quer ter o máximo de informações, até porque em áreas essenciais não pode haver interrupção dos serviços.

Outro tema importante se relaciona com o meio ambiente. Várias mudanças estão sendo projetadas já no início do novo governo, alguns deles bem polêmicos. Educação, situação das rodovias e a situação financeira estão, claro, no contexto das prioridades.

Enquanto isso, as especulações acerca do novo secretariado continuam, Todos os dias, aqui e ali, surge alguém que já teria escolhido e estariam preparando o terno da posse. O silêncio total do governador eleito Marcos Rogério deixa claro que, ao menos até agora, não há qualquer indicação anunciada.

Claro que na cabeça dele, o governador que toma posse em 6 de janeiro, já há algumas personalidades sendo selecionadas. Mas, pelo que se sabe, nem em círculos mais próximos, ele tem tratado sobre este assunto.

LUÍS FERNANDO CONTRARIA TRIBUNAL DE CONTAS E DIZ QUE MARCOS ROGÉRIO TERÁ 500 MILHÕES DE REAIS PARA INVESTIMENTOS

No programa A Voz do Povo, apresentado pelo jornalista Arimar de Sá, o secretário de Finanças do Estado, Luís Fernando Pereira, contrariou as previsões pessimistas, principalmente vindas do Tribunal de Contas. Sua principal afirmação foi de que o próximo governo de Marcos Rogério terá pelo menos 500 milhões de reais para investimentos.

O titular da Sefin, reconhecido técnico na sua área, afirmou ainda que apesar dos alertas emitidos pelo TCE de Rondônia, acerca de uma eventual penúria financeira para 2027, garantiu na entrevista que o Estado tem plenas condições financeiras de cumprir todas as suas obrigações.

Textualmente, Luís Fernando afirmou que “Rondônia continua com equilíbrio fiscal, tem arrecadado mais do que gasta e, ainda, tem todas as condições de honrar seus compromissos”.

Destacou, contudo, que um problema enfrentado é que as despesas cresceram num ritmo muito maior do que a arrecadação dos últimos exercícios. Mas garantiu que o Estado tem uma arrecadação que, segundo suas palavras, sustenta todas as despesas que precisam ser feitas.

Ele lembrou ainda que parte da arrecadação não fica com o governo do Estado, destacando os repasses obrigatórios aos municípios, aos demais Poderes e, ainda, às despesas Constitucionais obrigatórias.

Neste ano, a arrecadação cresceu 14 por cento sobre o ano anterior, atingindo mais de 17 bilhões de reais. Para 2027, primeiro anjo de governo de Marcos Rogério, o orçamento previsto é de 20 bilhões e 600 milhões de reais.

A REAÇÃO COMEÇOU: DEPUTADA PETISTA PEDE EXPLICAÇÕES SOBRE PLANO DE MUDANÇAS NA ATUAÇÃO DA SEDAM E POLÍCIA AMBIENTAL

Claro que não demorou para começarem a surgir contestações em relação à decisão do futuro governo Marcos Rogério em transformar a Sedam em parceira do produtor rural, ao contrário da fábrica de multas que é hoje, mas, mais que isso, a transformação da Polícia Ambiental em Polícia do Agro, para proteger propriedades privadas de invasões.

A entrevista do deputado federal Lúcio Mosquini, coordenador da equipe de transição de Rogério, foi publicada em primeira mão neste blog, quando o parlamentar anunciou mudança radical na estrutura dos órgãos ambientais do Estado. Depois, ele repetiu as mesmas informações em outros veículos de comunicação.

A deputada Cláudia de Jesus, reeleita pelo PT, quer informações. Enviou um pedido oficial para a diretora técnica legislativa Santicléia Costa Portela, pedindo explicações, em nome do parlamento, já que seu requerimento foi aprovado em plenário.

No documento, Cláudia fala na entrevista de Mosquini e quer que tudo seja explicado. Até porque, defendendo os pontos de vista do seu partido e de organismos internacionais, ela afirma que “as manifestações provocaram posicionamentos de organismos socioambientais, que solicitam esclarecimentos sobre o fim da fiscalização ambiental”.

Embora Mosquini nunca tenha afirmado que será o fim da fiscalização ambiental, mas apenas mudanças de procedimentos, a parlamentar petista diz que eventuais mudanças têm que obedecer uma série de critérios, inclusive Constitucionais.

Ou seja, a reação já começou, antes mesmo das medidas serem colocadas em prática.

BAGATTOLI BATE DURO EM ALCOLUMBRE E MOTTA; QUER IMPEDIR PRIVATIZAÇÃO DA RODOVIA DO AGRO E ELOGIA MARCOS ROGÉRIO

Uma tênue esperança de melhora para o país, mas só se o senador Rogério Marinho for o novo presidente do Senado no ano que vem. Se Alcolumbre for reeleito, “o Congresso deveria fechar”. “Alcolumbre e Hugo Motta, presidente da Câmara, são canalhas, porque se elegeram com apoio dos bolsonaristas; prometeram colocar em votação a anistia aos presos do 8 de janeiro e não cumpriram”.

Durante mais de uma hora, o senador Jaime Bagattoli debateu e respondeu, no programa dos Dinossauros, na Rádio Parecis FM, nesta sexta-feira, a questões sobre a polícia nacional, a local; a sua luta contra a privatização da chamada Rodovia do Agro e sobre o que espera do governo Marcos Rogério, seu companheiro de Senado e que assume o poder n o Estado em janeiro próximo.

Às críticas, duríssimas aos atuais presidentes da Câmara e do Senado, se seguiu uma defesa muito forte contra o leilão da Rodovia do Agro, que está marcada para 17 de dezembro. Segundo Bagattoli, se isso ocorrer, será uma catástrofe para Rondônia e outros Estados da região.

Exemplificou que uma viagem a partir de Mato Grosso, com todos os pedágios, que pode custar hoje até 1.300 reais para ir e mais 1.300 para voltar, ou seja, na faixa de 2.600 reais, saltariam para mais de 5 mil reais, praticamente inviabilizando o transporte de cargas e mercadorias nestes trechos. Para se ter ideia, um pequeno trecho da BR 364, entre Vilhena e a saída para Colorado do Oeste, de menos de 12 quilômetros, teria um pedágio de 15 reais.

Sobre o Governo de Rondônia, primeiro Bagattoli criticou duramente o atual governador Marcos Rocha, a quem ele garante que ajudou a eleger e depois de eleito nunca teve qualquer sentimento de gratidão, Com relação ao governo Marcos Rogério, ele garantiu que seu ainda companheiro de Senado está preparado para fazer um grande governo, mesmo com todas as dificuldades que terá pela frente.

Bagattoli espera ser ouvido pelo futuro Governador, já que tem experiência de mais de 50 anos em Rondônia e conhece cada canto do Estado.

JUSTIÇA PARA OS 455 PRESOS DO 8 DE JANEIRO, INCLUINDO BOLSONARO, PODE FICAR NAS MÃOS DO CONGRESSO QUE ASSUME EM FEVEREIRO

Enquanto o ex-presidente Jair Bolsonaro é internado novamente, com possibilidades reais der sofrer a décima cirurgia, depois da facada de Adélio Bispo, aquele que agiu sozinho, segundo a Justiça brasileira, questão da anistia aos presos do golpe que nunca existiu, do 8 de Janeiro, pode voltar à pauta no início do ano que vem, com a posse do novo Congresso.

No total, nada menos do que 1.535 réus responderam pelos ataques de vandalismo, transformados em golpe para derrubar o governo, num conjunto de ações em que sequer uma arma foi disparada. Apoiada pelo governo Lula e com todo o apoio do ministro do STF Alexandre de Moraes, que impôs pesadas penas de prisão a pessoas que jamais cometeram crime que merecesse tais punições, teve apoio da mídia nacional.

Vindo da esquerda, o jargão de que teria havido “uma trama golpista”, obviamente surgiu para atingir Bolsonaro, ao final, ele mesmo condenado a 27 anos de prisão. Incluindo o ex-presidente, há ainda 454 pessoas condenadas à prisão, todas condenadas por crimes que nunca foram cometidos na vida real.

Do total de condenados à prisão por “crimes graves”, embora tenha havido apenas atos de vandalismo ocorridos em Brasília, todos poderão ter as penas revistas caso o STF reconheça a constitucionalidade da Lei da Dosimetria, aprovada pelo Congresso e ignorada até agora pela Suprema Corte. O plenário virtual da Corte vai analisar ações sobre a norma entre 4 e 15 de dezembro, mas a única esperança real aos injustiçados é que o novo Congresso, eleito para assumir em 1º de fevereiro, use seu poder para impor a Constituição.

Porque, se depender do Supremo, a chance é mínima!

PLANO OUSADO: PREFEITURA ANUNCIA 22 NOVAS CRECHES PARA ATENDER 3.800 CRIANÇAS NA CAPITAL RONDONIENSE

Não há como negar a ousadia do plano. Construir 22 creches, dando vagas para 3.800 crianças em 17 bairros, distritos e comunidades afastadas, incluindo as ribeirinhas, em Porto Velho. O custo? Mais de 150 milhões de reais, inicialmente.

Este é o plano que começa a andar, depois que o prefeito Léo Moraes assinou o decreto que cria esta nova estrutura em sua cidade, dando o pontapé inicial num grande projeto a ser concretizado através de financiamento da Caixa Federal, já disponível. O projeto foi aprovado em duas votações, na Câmara de Vereadores.

As empresas responsável pelas obras, terá dois anos para entregá-las. Segundo Léo Moraes, um efeito colateral dos mais positivos neste pacote de boas notícias é que a construção das 22 creches oferecerá mais de 600 empregos diretos.

As 22 creches projetadas certamente vão mudar a realidade da Capital. Certamente, quando concluídas, as mais de duas dezenas de creches vão mudar a realidade da Capital, nesta questão. Começando a diminuir o déficit de quase 10 mil vagas existentes na cidade.

Mas há, sem dúvida, um longo caminho a percorrer neste contexto. Diagnóstico técnico, feito através de levantamento oficial, aponta a necessidade de cerca de 23,500 vagas em educação infantil, enquanto atualmente são ofertadas 13.562, resultando em um déficit de quase 10 mil vagas. As regiões Leste e Sul estão entre as áreas de maior demanda.

MORTES, FERIMENTOS, AGRESSÕES: AS MULHERES VIRAM MANCHETE POLICIAL PELA VIOLÊNCIA QUE CONTINUAM SOFRENDO

O drama continua. Alguns títulos de matérias jornalísticas em Rondônia, nos últimos dias, deixam claro que continuamos sendo uma terra de terror para muitas mulheres. Só nesta semana, algumas das notícias:

“Estrangulou a companheira e dormiu ao lado do cadáver”! “Encontrado na mata, corpo de jovem que estava desaparecida”! “Suspeito é preso depois de estuprar mulher e ameaçar matá-la!” “Homem é condenado por espancar companheira e abandoná-la”! “Corpo de mulher é encontrado boiando no rio Madeira”! “Seis mulheres foram infectadas pelo HIV pelo mesmo homem!”

E estes são apenas alguns dos muitos casos de ataques às mulheres ou até assassinato delas, um crime hediondo, mas que continua colocando Rondônia como uma das regiões do país mais perigosas para elas.

Já fomos o primeiro estado em feminicídio. Hoje somos o segundo, superados pelo Acre, nosso vizinho. Há nestes dois Estados, inclusive através de estudos do Ministério Público, uma preocupante evidência do cenário endêmico de violência contra a mulher na região.

Em nível nacional, foi registrada uma redução de quase 6 por cento nos feminicídios entre janeiro e outubro deste ano, na comparação com o mesmo período do ano passado. Foram 1.199 vítimas, contra 1.274 em 2025, uma diferença de 75 mortes.

Em Rondônia, em números concretos, houve também uma queda acentuada de mortes. Mesmo assim, até outubro, as equipes que atuam em situações de defesa da mulher, realizaram o atendimento de 800 vítimas e acompanharam 617 medidas protetivas de urgência.

COMO O VELHO DITADO DE “OS CÃES LADRAM, ENQUANTO A CARAVANA PASSA”, HANG TRABALHA DURO E JÁ TEM 200 LOJAS NO PAÍS

O caso de sucesso e da perseguição ao empresário Luciano Hang, que no mês dos 40 anos da empresa, inaugurou sua loja número 200, agora em Boa Vista, Roraima, merece ser debatido, porque, de certa forma, ele sintetiza o que o Brasil vive hoje. De um lado, um megaempresário, que vai pagar este ano nada menos do que 22 bilhões de reais (mais do que todo o orçamento do Estado de Rondônia para 2027).

De outro lado, uma perseguição implacável de órgãos oficiais, como o Ministério Público Federal; o Ministério Público do Trabalho e representações de entidades que defendem o consumidor, entre outros. Junto com eles, esquerdistas descerebrados, discursando contra o capitalismo e até incendiando o símbolo da loja, a Estátua da Liberdade, fato ocorrido inclusive aqui em Porto Velho e cujos responsáveis jamais foram presos.

Os 25 mil empregos diretos que as duas centenas de lojas Havan oferecem; os inúmeros benefícios que dá aos seus empregados (incluindo um décimo quarto salário de participação nos lucros) e os depoimentos da imensa maioria deles, exaltando a forma como são tratados, pesam muito pouco nesta perseguição sem nexo. O que conta são queixas pontuais e um ou outro cliente insatisfeito, num universo de milhões deles, espalhados pelo Brasil.

Os descerebrados dizem que Hang merece a perseguição por suas declarações contundentes, como se ter opinião diferente dos esquerdistas seja crime. Como ter opinião seja crime. Como dizer o que pensa e os valores que defende seja crime.

Há um velho ditado antigo que diz que “enquanto os cães ladram, a caravana passa!” Enquanto os amantes do dinheiro público para os bolsos deles e os defensores de dinheiro fácil para quem não trabalha ladram, a caravana de Hang passa, em direção à meta final de 300 lojas no seu país.

PERGUNTINHA

Na sua opinião, quem está mentindo: o ministro da Educação, Leonardo Barchini, que gravou vídeo para as redes sociais negando qualquer corte no orçamento da Educação do Brasil pelo governo Lula ou os representantes de Universidades brasileiras, que fizeram protesto pelo corte de 500 milhões de reais para o ensino superior público no país, apenas neste ano?