Por Assessoria

Publicada em 23/11/2026 às 09h01

Mesmo nesta sexta-feira, feriado, os trabalhos não param em Espigão d’Oeste! A equipe da Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento (SEMOD) segue atuando no setor Chacareiro Rei Davi, realizando serviços de limpeza e manutenção das ruas.

As ações contribuem para melhorar as condições de trafegabilidade, proporcionando mais segurança, conforto e qualidade de vida aos moradores da comunidade.

É a Prefeitura de Espigão d’Oeste trabalhando, inclusive nos feriados, para atender às demandas da população e levar melhorias aos quatro cantos do município.

Prefeitura em Ação! Trabalho e compromisso com nossa gente.