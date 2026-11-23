Por Herbert Lins

Publicada em 23/11/2026 às 08h48

Federações, sobrevivência e o encolhimento das velhas legendas

CARO LEITOR, o partido Cidadania, antigo PPS e herdeiro do Partido Comunista Brasileiro (PCB), trava uma batalha judicial para impedir sua incorporação ao Progressistas (PP), sigla que já se chamou PPB, PPR, PDS e Arena. A ironia histórica dispensa tradução: o partido que descende da legenda que sustentou a Ditadura Militar está prestes a absorver aquele cuja origem remonta à esquerda que combateu o regime ditatorial. Roberto Freire, ex-presidenciável, ex-ministro da Cultura, ex-senador e ex-deputado federal, presidiu o PCB/PPS/Cidadania por mais de três décadas. Agora, enfrenta a operação conduzida por seu sucessor, o deputado federal Alex Manente (Cidadania-SP). Freire vê seu legado político caminhar para o PP do senador Ciro Nogueira (PP-PI), numa sucessão que expõe o pragmatismo das alianças partidárias. A incorporação também ameaça encerrar a trajetória da Fundação Astrojildo Pereira, batizada em homenagem a um dos fundadores do PCB, em 1922. Seus arquivos e sua memória institucional poderão ficar sob a guarda dos herdeiros políticos da Arena. É o retrato de uma política em que as fronteiras ideológicas se dissolvem diante da sobrevivência partidária. A história, ao que parece, não foi esquecida: foi negociada nos bastidores do poder.

Desfecho

O Cidadania chega ao desfecho sem eleger deputados federais em 2026 e com apenas um deputado estadual. Ao trocar as bandeiras do velho Partidão pelo pragmatismo, diluiu sua identidade; a incorporação expõe o custo dessa escolha nas urnas.

Ordem

A ditadura brasileira não foi plenamente superada: seus herdeiros mudaram de sigla, mas preservaram espaço no poder. Sucessores da Arena ocupam o Centrão e a Extrema-direita, enquanto o país esquece o passado. Um partido transformador pode virar apêndice da velha ordem.

Entregam

A Ditadura Militar não precisou de tanques para produzir essa ironia do PCB, hoje Cidadania, incorporado o PP, herdeiro da Arena. Tempo, pragmatismo, oportunismo e esquecimento fizeram seu trabalho. Hoje, antigos adversários entregam o próprio legado aos herdeiros do regime militar, sem disparar um só tiro.

Zanin

O ministro Cristiano Zanin, do STF, suspendeu o congresso do Cidadania que votaria a incorporação ao PP. A decisão atendeu ao diretório de Goiás e apontou risco de dano irreparável a história de legenda e aos diretórios que não desejam a incorporação partidária com a sigla.

Perda

Em 2014 e 2018, ainda como PPS, o Cidadania elegeu 10 e 8 deputados respectivamente. Federado ao PSDB e já com o novo nome, fez cinco cadeiras em 2022 e nenhuma em 2026. A sequência expõe perda de identidade e dificuldade de renovar sua representação política.

Cassol

O antigo PPS, em Rondônia, já foi abrigo de importantes lideranças políticas. Em 2006, recebeu o então governador Ivo Cassol, que deixou o PSDB para disputar e conquistar a reeleição pela legenda. Uma aliança que entrou para a história política estadual.

Cahulla

Em 2010, o PPS também deu sustentação partidária à candidatura do vice-governador João Cahulla à reeleição. Após assumir o Palácio Rio Madeira com a renúncia de Cassol, Cahulla disputou o governo pelo partido, respaldado pela estrutura política da legenda e pelo grupo cassolista.

Espaços

A sigla também abrigou Moreira Mendes, ex-senador e ex-deputado federal, que presidiu o diretório regional e exerceu influência na articulação política rondoniense. Sob sua liderança, o PPS chegou a ocupar espaços importantes no tabuleiro político estadual.

Aposta

Rebatizado de Cidadania, o PCB/PPS ainda protagonizou uma aposta eleitoral em 2020, quando lançou o professor e cientista político Dr. Vinicius Miguel à Prefeitura de Porto Velho. A candidatura representou uma tentativa de renovar o discurso e recuperar protagonismo da legenda na capital e no estado.

Desapareceu

Nas eleições de 2022 e 2026, entretanto, a legenda desapareceu do mapa eleitoral rondoniense, sem conseguir preservar a relevância que já teve. De abrigo de governadores e parlamentares a coadjuvante nas urnas, o Cidadania tornou-se retrato da decadência partidária no estado.

Revela

O PSDB elegeu 54 deputados federais em 2014, 29 em 2018, 13 em 2022 e 11 em 2026. O encolhimento da sigla revela desorganização partidária, afastamento das bases, bloqueio à renovação de quadros partidários e lideranças que trataram a sigla como patrimônio próprio, em prejuízo do partido.

Perdeu

O PSDB é presidido em Rondônia pelo vereador Gedeão Negreiros e elegeu três vereadores no último pleito por influência do ex-prefeito Hildon Chaves (PSDB). A legenda, porém, perdeu sua principal referência estadual: Hildon Chaves, que deixou o ninho tucano pela federação União Progressista.

Esvaziamento

Hildon Chaves (União) era a última liderança de expressão estadual do tucanato rondoniense. Sua saída expõe o esvaziamento político da sigla e coloca o vereador Gedeão Negreiros (PSDB) diante do desafio de reconstruir a legenda, recuperar suas bases e atrair novas lideranças.

Capacidade

Resta saber se o vereador Gedeão Negreiros terá capacidade de reorganizar o PSDB e devolver-lhe protagonismo ou se o irmão, Edwilson Negreiros, que pretende retornar à Câmara Municipal de Porto Velho, buscará espaço no Podemos, partido do prefeito Léo Moraes.

Atenção

Preste bem atenção. Em 2026, a federação PT, PCdoB e PV somou 88 cadeiras na Câmara: 70 do PT, 11 do PCdoB e 7 do PV. O resultado concentra a representação no PT, enquanto os aliados menores preservam espaço pela força da federação partidária.

Mostra

Em 2022, federado ao PT e ao PV, o PCdoB elegeu sete deputados federais. Em 2026, chegou a 11. O avanço mostra como a federação assegura sobrevivência e amplia a representação de siglas menores, embora aprofunde a dependência dos aliados.

Favorecido

O PV, federado ao PT e ao PCdoB, elegeu seis deputados federais em 2022 e sete em 2026. Ganhou uma cadeira: avanço modesto, mas revelador. A federação protege partidos menores e tem favorecido sobretudo as legendas de esquerda.

Traduz

A força nacional da federação PT/PCdoB/PV não se traduz em Rondônia em votos para eleger prefeitos, vereadores e parlamentares. No passado, o campo progressista chegou à Prefeitura de Porto Velho, ao Senado e a duas cadeiras na Câmara Federal.

Conquistou

O PT que lidera a federação com o PCdoB e PV, conquistou no passado três vagas na Assembleia Legislativa, quatro cadeiras na Câmara de Porto Velho e prefeituras estratégicas, como Porto Velho, Cacoal, Presidente Médici e Guajará-Mirim. Hoje, o contraste entre passado e presente expõe seu encolhimento.

Força

Em 2022, União Brasil e PP elegeram 59 e 47 deputados federais, respectivamente: 106 cadeiras. Para ampliar força e negociação no Congresso Nacional, uniram-se na Federação União Progressista (FUP), apostando na soma de estruturas, votos e influência política no jogo do poder.

Recuo

Em 2026, União Brasil e PP elegeram 46 e 41 deputados, respectivamente. Na Federação União Progressista, somaram 87 cadeiras: 19 a menos que em 2022, recuo de 17,9%. A união das siglas não impediu a perda de representação parlamentar.

Garante

A federação União Progressista (FUP) caiu de 106 para 87 deputados federais entre 2022 e 2026. Perdeu 19 cadeiras e parte do peso parlamentar pretendido. A federação amplia a escala partidária, mas não garante votos, coesão nem capacidade de negociação.

Atenção

Em 2022, o União Brasil elegeu cinco deputados estaduais e quatro federais em Rondônia. Em 2026, federado ao PP, conquistou apenas duas cadeiras na Câmara Federal e nenhuma na Assembleia Legislativa de Rondônia (ALERO). Um recuo expressivo que merece atenção nas próximas eleições.

Nova

PSB e PDT concluíram as articulações internas e oficializaram a nova federação partidária do país, que atuará no Congresso a partir de 2027. A união das siglas centro-esquerda busca preservar espaço político e influência parlamentar diante do novo cenário nacional.

Rejeitaram

As cúpulas do PSB e do PDT rejeitaram integrar a federação formada por PRD, Avante e Solidariedade. A aliança reunirá 21 deputados federais e cinco senadores, numa tentativa de somar forças e evitar a perda de protagonismo político.

Acir

Pelo estatuto, a presidência da federação PSB/PDT será alternada anualmente, começando por João Campos, presidente nacional do PSB. Em Rondônia, com o PSB politicamente esvaziado, a articulação tende a ficar sob influência de Acir Gurgacz, do PDT.

Teste

Resta saber quais lideranças com potencial eleitoral para disputar vagas de vereador em 2028 aceitarão concorrer pela federação PSB/PDT, formada por duas legendas de centro-esquerda. A escolha partidária será um teste de articulação local.

Estrutura

A federação PSB/PDT terá estrutura política para lançar candidatos a prefeito em Porto Velho, Guajará-Mirim, Ariquemes, Ji-Paraná, Cacoal, Rolim de Moura, Pimenta Bueno e Vilhena? A estratégia seria ampliar visibilidade e preparar terreno para 2030.

Sério

Falando sério, o Cidadania chega ao fim de um ciclo carregando uma contradição histórica: nasceu da resistência, construiu protagonismo e agora negocia sua própria identidade. Na política, mudar de sigla é fácil; difícil é preservar a memória, a coerência e o legado.