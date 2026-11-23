Por Assessoria

Publicada em 23/11/2026 às 09h09

Vilhena celebra 49 anos de emancipação, uma trajetória marcada pelo trabalho, pela força de seu povo e pela determinação de quem acredita no potencial desta cidade.

O deputado estadual Luizinho Goebel parabeniza Vilhena e toda a população que, ao longo dos anos, contribuiu para construir uma cidade de oportunidades, crescimento e importância para Rondônia.

São 49 anos de histórias, conquistas e desafios superados. Uma cidade que cresceu graças à dedicação de pioneiros, famílias, trabalhadores, empreendedores e de todos que diariamente ajudam a construir um futuro melhor.

Luizinho Goebel destaca seu carinho e compromisso com Vilhena, município onde construiu sua trajetória política e que sempre esteve entre as prioridades de seu trabalho, defendendo investimentos, melhorias e ações que contribuam para o desenvolvimento da população.

Parabéns, Vilhena, pelos seus 49 anos! Que essa história continue sendo construída com união, progresso, trabalho e novas conquistas para todos os vilhenenses.

Vilhena tem um futuro promissor, e trabalhar por esse futuro é renovar, todos os dias, o compromisso com a nossa gente.