Por rotapolicialnews.com

Publicada em 23/11/2026 às 09h15

Um homem identificado como Edir de 41 anos, foi assassinado a facadas na noite deste domingo, 22 de novembro de 2026, em Vilhena (RO).

O crime aconteceu em via pública, na rua Cantares de Salomão, no bairro Ipanema, nas proximidades do bairro São José. A ocorrência representa o 27º homicídio registrado em Vilhena ao longo de 2026.

De acordo com as informações apuradas pelo Jornal Rota Policial News, a vítima apresentava diversos ferimentos provocados por golpes de faca, além de um profundo corte na região da garganta.

Uma unidade de resgate do Corpo de Bombeiros Militares foi acionada, mas, ao chegar ao local, a equipe constatou que o homem já estava sem vida.

A Polícia Militar compareceu à cena do crime e realizou o isolamento e a preservação da área até a chegada da perícia criminal.

Após os trabalhos periciais realizados pela Polícia Técnico-Científica (POLITEC), o corpo foi liberado para a funerária Santo Cristo, que ficou responsável pelos procedimentos funerários.

A ocorrência foi registrada na Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP). A autoria e a motivação do assassinato serão investigadas pela Delegacia Especializada em Repressão aos Crimes Contra a Vida (DERCCV), unidade da Polícia Civil responsável pela apuração de homicídios em Vilhena.

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre suspeitos ou sobre as circunstâncias que antecederam o crime. Este é o 27º homicídio registrado em Vilhena em 2026.