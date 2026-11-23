Por assessoria

Publicada em 23/11/2026 às 09h17

Vem aí a Ação do Bem – Dia da Pessoa Idosa, uma iniciativa especial da Prefeitura de Rolim de Moura, por meio da SEMAS, preparada com muito carinho para acolher e cuidar da nossa população idosa.

A rede municipal estará reunida oferecendo diversos atendimentos, orientações e serviços públicos para garantir direitos, fortalecer a proteção social e promover ainda mais qualidade de vida e dignidade.

Anote na agenda e compartilhe com quem você ama!

Data: 25 de novembro (quarta-feira)

Horário: Das 07h30 às 13h30

Local: CCI –