A Prefeitura de Ariquemes, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura - SEMTEC, convoca os representantes de organizações da sociedade civil, agentes culturais, esportivos e turísticos, conselhos municipais, entidades públicas e privadas e demais interessados para participar de Audiência Pública destinada a alteração do Plano Plurianual (PPA), para inclusão dos Fundos Municipais de Turismo, Esporte e Cultura.
DATA, HORÁRIO E LOCAL:
- Data: 9 de dezembro de 2026
- Horário: 19h
- Local: Centro Cultural LÍDIO SOHN
- Endereço: Travessa Rio Madeira, nº 3699, Ariquemes/RO
- Setor Institucional
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