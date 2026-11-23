Por Decom/PMA

Publicada em 23/11/2026 às 09h25

A Prefeitura de Ariquemes, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura - SEMTEC, convoca os representantes de organizações da sociedade civil, agentes culturais, esportivos e turísticos, conselhos municipais, entidades públicas e privadas e demais interessados para participar de Audiência Pública destinada a alteração do Plano Plurianual (PPA), para inclusão dos Fundos Municipais de Turismo, Esporte e Cultura.

DATA, HORÁRIO E LOCAL:

- Data: 9 de dezembro de 2026

- Horário: 19h

- Local: Centro Cultural LÍDIO SOHN

- Endereço: Travessa Rio Madeira, nº 3699, Ariquemes/RO

- Setor Institucional