Por hora1rondonia.com

Publicada em 23/11/2026 às 09h30

Uma operação policial marcada por perseguição, cerco e troca de tiros terminou com dois suspeitos presos na noite deste domingo (22), em Porto Velho (RO). Os homens são apontados como responsáveis pelo ataque a tiros que deixou uma mulher ferida no condomínio Porto Madero III, localizado na zona Leste da capital.

Após o atentado, equipes da Polícia Militar iniciaram buscas para localizar os envolvidos. A perseguição avançou até a região da Avenida Amazonas, nas proximidades do local do crime, onde os policiais conseguiram interceptar o veículo ocupado pela dupla.

Durante a tentativa de abordagem, os suspeitos teriam atirado contra os militares, dando início a um confronto. Os policiais reagiram e, durante a troca de tiros, um dos homens acabou atingido por um disparo na perna.

Na ação, os militares apreenderam duas pistolas que estavam em poder dos suspeitos. O armamento foi recolhido e deverá passar pelos procedimentos de investigação para auxiliar no esclarecimento do caso.

Enquanto isso, a mulher baleada no condomínio havia sido socorrida por populares logo após o ataque e encaminhada a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Até o momento, não foram divulgadas informações atualizadas sobre seu estado de saúde.

Após o confronto, o suspeito ferido foi levado ao Hospital João Paulo II para receber atendimento médico. Já o segundo envolvido, juntamente com as duas pistolas apreendidas, foi encaminhado ao Departamento de Flagrantes, onde ficou à disposição da Justiça.

A Polícia deverá investigar as circunstâncias do atentado e apurar a participação dos dois suspeitos na tentativa de homicídio.