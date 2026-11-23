Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 23/11/2026 às 09h09

PORTO VELHO, RO - Os impactos ambientais da extração de ouro no Rio Madeira e os efeitos das hidrelétricas sobre o curso do rio foram discutidos por dois representantes do garimpo durante entrevista concedida ao jornalista Vinícius Canova, no RD Entrevista. Edvaldo Lopes, presidente da Cooperativa dos Garimpeiros, Mineração e Agroflorestal (MINACOOP), e Geomário Sena, presidente da Cooperativa dos Garimpeiros da Amazônia (COOGAM), contestaram a responsabilidade atribuída à atividade pelos danos ambientais. Geomário afirmou que as usinas hidrelétricas, e não o garimpo, prejudicaram o rio, mencionando o desaparecimento de oito cachoeiras.

Durante a discussão, Geomário atribuiu às hidrelétricas danos que, segundo ele, não foram provocados pela atividade garimpeira. “A nossa atividade de garimpos não chegou a prejudicar nada no rio. Quem prejudicou foram as hidrelétricas, que acabaram com 8 cachoeiras, inclusive a do Teodônio”, afirmou. A declaração foi apresentada como contraponto às críticas ambientais dirigidas à extração de ouro. A responsabilidade pelos impactos mencionados corresponde à avaliação do representante, não a uma conclusão técnica verificada durante o programa.

A revogação do decreto de 1991 que restringia a atividade garimpeira no Baixo Madeira também ocupou parte da entrevista. Edvaldo explicou que a mudança não significa que a extração de ouro esteja novamente autorizada na região. Os representantes discutiram os efeitos da decisão tomada pelo governador em exercício Alex Redano, as exigências para regularização do setor e os conflitos envolvendo operações federais de fiscalização.

Pela primeira vez, o programa recebeu dois convidados simultaneamente e adotou um formato temático, diferente das entrevistas predominantemente biográficas realizadas nas edições anteriores. A conversa, gravada na quinta-feira (19), abordou o histórico da exploração de ouro no Rio Madeira, as consequências das restrições ambientais, a destruição de equipamentos, o uso de mercúrio e a participação econômica dos garimpeiros nas comunidades ribeirinhas e no comércio de Porto Velho.

Edvaldo explicou que o decreto foi editado em 1991, durante o governo Oswaldo Piana, mas passou a afetar diretamente as cooperativas em 2015, quando, segundo ele, foram suspensas as licenças ambientais necessárias ao funcionamento das atividades. A medida atingiu principalmente o trecho do Baixo Madeira que se estende de Porto Velho em direção à divisa com o Amazonas. O dirigente afirmou que a MINACOOP teve toda a sua área de atuação comprometida pelas restrições, enquanto a COOGAM possuía outras áreas disponíveis.

A distinção entre os documentos exigidos para a mineração foi detalhada por Geomário. Segundo ele, a permissão de lavra garimpeira, conhecida como PLG, é concedida na esfera federal, enquanto a licença ambiental depende da administração estadual. O dirigente sustentou que as permissões federais permaneceram publicadas, mas a impossibilidade de obter as autorizações ambientais impediu a regularização das atividades. Também recordou tentativas anteriores de afastar as restrições e questionamentos apresentados pelo Ministério Público.

O representante da MINACOOP reforçou que a revogação promovida por Redano representa apenas uma etapa do processo. As cooperativas ainda precisam procurar os órgãos responsáveis, solicitar o desarquivamento de procedimentos e buscar a reativação das licenças ambientais suspensas. Ao comentar o alcance da decisão, Edvaldo ressaltou: "Então, quer dizer, o garimpo não está liberado."



Edvaldo Lopes (MINACOOP) e Geomário Sena (COOGAM) participam do RD Entrevista, apresentado por Vinícius Canova, e discutem a regularização do garimpo no Rio Madeira, operações federais e impactos ambientais | Reprodução-RD Entrevista

A trajetória das famílias ribeirinhas também ganhou espaço. Edvaldo descreveu a mineração como uma atividade familiar, envolvendo proprietários de balsas, filhos, genros e outros parentes. Segundo seu relato, durante a seca, as embarcações são utilizadas na extração de ouro, enquanto, nos períodos de cheia, algumas passam a servir como moradia. Ele afirmou que as restrições atingiram famílias que dependiam da atividade para complementar a renda obtida com a agricultura.

Geomário relacionou o desenvolvimento do garimpo às mudanças nas atividades econômicas das comunidades situadas às margens do rio. Segundo o dirigente, limitações impostas anteriormente à agricultura e à pesca contribuíram para ampliar a dependência da mineração. Ele também mencionou as permissões concedidas em períodos anteriores e questionou a dificuldade enfrentada pelas cooperativas para renovar documentos que, conforme sua versão, já haviam sido emitidos regularmente.

As operações da Polícia Federal e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) constituíram outro eixo da entrevista. Questionados sobre a destruição de dragas, especialmente em uma ação realizada em outubro, os convidados criticaram a inutilização dos equipamentos e defenderam maior análise das circunstâncias de cada apreensão. O jornalista também mencionou a divulgação oficial de materiais encontrados durante as fiscalizações, incluindo armas e mercúrio.

Geomário afirmou que 21 dragas foram destruídas em uma das operações e atribuiu a determinados equipamentos valor de aproximadamente R$ 4 milhões cada. Ele contestou os procedimentos adotados, alegando que algumas embarcações possuíam documentos da Capitania dos Portos e estariam em deslocamento entre áreas de mineração. Para o representante, a regularidade da navegação e as condições das embarcações deveriam ser consideradas antes da inutilização. As circunstâncias relatadas e os valores apresentados não foram demonstrados documentalmente durante a entrevista.

A discussão ambiental concentrou parte significativa da conversa. Geomário, que afirmou trabalhar no garimpo desde 1981, reconheceu que o mercúrio era utilizado com queima a céu aberto nos primeiros anos de sua atividade. Segundo ele, a introdução de equipamentos conhecidos como retortas, a partir da década de 1980, permitiu recuperar o metal durante o aquecimento da amálgama formada na extração do ouro, reduzindo sua liberação para o ambiente.

Edvaldo detalhou o funcionamento desses equipamentos e afirmou que testes realizados com acompanhamento de pesquisadores e técnicos teriam identificado índices de recuperação superiores a 99% do mercúrio empregado. Citou trabalhos envolvendo profissionais de universidades e órgãos públicos, além de experiências conduzidas diretamente em dragas. Os percentuais foram apresentados pelos entrevistados, sem disponibilização dos respectivos laudos para conferência durante o programa.

A contaminação da água e dos peixes do Rio Madeira também foi discutida. Os dois representantes contestaram a atribuição dos níveis de mercúrio encontrados na região exclusivamente ao garimpo. Geomário relacionou a presença do metal a processos naturais e aos efeitos de áreas alagadas por hidrelétricas. Edvaldo mencionou estudos que, segundo ele, teriam identificado outras fontes de contaminação. As interpretações apresentadas correspondem às versões dos dirigentes e não constituem comprovação independente sobre a origem ou os riscos do mercúrio.

O trabalho de organizações não governamentais entrou no debate. Edvaldo questionou estimativas divulgadas sobre o volume de mercúrio despejado nos rios amazônicos e criticou entidades que associam a atividade garimpeira à contaminação ambiental. Geomário também manifestou discordância em relação à atuação dessas organizações e sustentou que o setor enfrenta obstáculos administrativos e políticos. Ambos afirmaram possuir documentos e pesquisas que respaldariam suas declarações.

A possibilidade de substituição do mercúrio foi outro assunto abordado. Geomário citou discussões relacionadas à Convenção de Minamata e apresentou 2032 como referência para mudanças no uso da substância. Segundo ele, os próprios garimpeiros participam de estudos sobre alternativas. Edvaldo declarou que a categoria tem interesse em abandonar o emprego do metal. Os convidados não apresentaram, durante a entrevista, comprovação documental do prazo mencionado ou das condições legais de sua aplicação.

A repercussão econômica da mineração foi apresentada pelos representantes como um dos principais argumentos em defesa da regularização. Edvaldo explicou que os trabalhadores de uma draga recebem remuneração vinculada à produção. Conforme seu relato, aproximadamente 25% do ouro extraído são destinados ao pagamento dos operadores e da cozinheira, enquanto os 75% restantes ficam com o proprietário, responsável pelas despesas de funcionamento, incluindo combustível, manutenção e alimentação.

Geomário apresentou uma simulação com produção mensal de 1,5 quilo de ouro e preço de R$ 600 por grama. Nesse exemplo, a parcela de 25% corresponderia a 375 gramas, equivalentes a R$ 225 mil, destinados à divisão entre os trabalhadores e a cozinheira. Os valores foram utilizados para ilustrar o modelo de remuneração e não representam uma média comprovada de produção ou rendimento de todas as embarcações.

O comércio de Porto Velho também foi mencionado. Edvaldo afirmou que os recursos movimentados pelo garimpo são gastos na capital, especialmente na aquisição de peças, combustíveis, alimentos e serviços. Segundo ele, trabalhadores e proprietários mantêm vínculos econômicos com a cidade, o que ampliaria a circulação do dinheiro obtido com a extração. Geomário acrescentou que a mineração alcança outras regiões de Rondônia e citou atividades relacionadas à cassiterita, ao ouro e a outros minerais.

O relacionamento da categoria com o poder público apareceu em diferentes momentos da entrevista. Edvaldo recordou reuniões com deputados estaduais, audiências públicas e tentativas de recuperar as condições anteriores de funcionamento das cooperativas. Mencionou Alex Redano, Marcelo Cruz e outras lideranças que, segundo ele, participaram das discussões. Geomário relembrou encontros sobre políticas garimpeiras realizados em Brasília e defendeu a continuidade do diálogo com os governos estadual e federal.

Os convidados também foram questionados diretamente sobre os impactos ambientais da extração de ouro. Edvaldo rejeitou a afirmação de que a atividade desenvolvida pelos cooperados seria responsável pela destruição do Rio Madeira. Argumentou que a mineração realizada nas dragas ocorre dentro do rio, diferentemente da exploração terrestre, e afirmou que os trabalhadores não possuem interesse em comprometer os recursos naturais dos quais dependem. A declaração expressa o posicionamento do representante, sem afastar a necessidade de avaliação técnica dos efeitos da atividade.

Geomário encerrou sua participação tratando das perspectivas para os próximos dez anos. Afirmou acreditar na retomada do licenciamento e mencionou a existência de diferentes camadas de ouro no leito do Madeira, algumas delas fora do alcance dos equipamentos atualmente utilizados, segundo seu relato. Também defendeu que a exploração seja realizada respeitando os canais de navegação e as condições necessárias à atividade.

A expectativa das duas cooperativas permanece concentrada na recuperação das autorizações ambientais. Apesar de considerarem a revogação do decreto um avanço, Edvaldo e Geomário reconheceram que a decisão de Alex Redano não concluiu o processo de regularização e que novos procedimentos administrativos ainda serão necessários para permitir o funcionamento das atividades no Baixo Madeira.

RD Entrevista é uma produção dos estúdios Rondônia Dinâmica em parceria com Informa Rondônia. O programa é dirigido por Roberto Lamarão, também responsável pela pós-produção e motion.