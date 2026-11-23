Por pvhnoticias.com

Publicada em 23/11/2026 às 09h50

Um apenado identificado como Davi Gomes Avellaneda, 28, foi encontrado morto na tarde deste domingo (22), em uma das celas do presídio Edvan Mariano Rosendo, conhecido como Urso Panda, em Porto Velho (RO).

De acordo com as primeiras informações, o homem foi encontrado desacordado dentro da cela. Uma equipe médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada e compareceu à unidade prisional, onde constatou o óbito.

As circunstâncias e as causas da morte ainda são desconhecidas.

Equipes da Polícia Civil e da perícia criminal foram acionadas para realizar os procedimentos necessários. O rabecão também esteve no local para fazer a remoção do corpo ao Instituto Médico Legal (IML).

O caso deverá ser investigado.