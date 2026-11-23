Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 23/11/2026 às 13h40

Deputado estadual do Republicanos apresenta balanço de sua passagem interina pelo Governo de Rondônia, com ações relacionadas à mineração, meio ambiente, infraestrutura e liberdade religiosa

A convocação de 479 aprovados no concurso público da Educação e a revogação do decreto que proibia o garimpo no Rio Madeira estão entre as medidas destacadas pelo deputado estadual Alex Redano, do Republicanos, em um balanço sobre o período em que exerceu interinamente o cargo de governador de Rondônia.

Na área ambiental, o parlamentar mencionou iniciativas voltadas ao incentivo do crédito de carbono para produtores rurais. Também foi apresentado, segundo o balanço, um projeto de lei relacionado à atividade minerária, com propostas direcionadas à segurança e à proteção ambiental.

Outra medida citada por Redano envolve a liberdade religiosa. Durante sua passagem pelo Executivo estadual, foi apresentado um projeto de lei destinado a tratar do tema e garantir a guarda do sábado.

A infraestrutura também integrou o conjunto de ações relacionadas pelo deputado. Entre os pontos mencionados estão os avanços para a Hidrovia do Madeira, considerada uma das pautas trabalhadas durante o exercício temporário do governo.

Em relação à atividade garimpeira, Redano ressaltou a revogação do decreto que estabelecia a proibição do garimpo no Rio Madeira. A medida foi incluída entre as principais decisões de sua gestão interina.

Ao comentar a experiência à frente do Executivo, o parlamentar afirmou que o período representou uma responsabilidade e uma oportunidade de transformar o diálogo em medidas voltadas ao desenvolvimento estadual e à qualidade de vida da população.

Redano também agradeceu ao governador Coronel Marcos Rocha pela confiança, autonomia e apoio recebidos durante o período em que esteve no comando do Governo de Rondônia.