Por Assessoria

Publicada em 23/11/2026 às 12h00

A Prefeitura de Jaru, por meio da Secretaria Municipal de Saúde - Semusa, em parceria com a Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Rondônia - Fhemeron, realizará, nos dias 18 e 19 de dezembro, a última campanha de doação de sangue de 2026 no município.

De acordo com a secretária municipal de Saúde, Jaíne Barboza, a iniciativa tem como objetivo contribuir para a manutenção dos estoques de sangue utilizados no atendimento de pacientes em todo o estado de Rondônia, especialmente em situações de emergência, procedimentos cirúrgicos e tratamentos que necessitam de transfusões.

A campanha será realizada no Centro Especializado de Saúde da Mulher, localizado no Setor 04, em Jaru. No dia 18 de dezembro (sexta-feira), o atendimento acontecerá das 8h às 20h, e no dia 19 de dezembro (sábado), das 8h às 16h.

Jaíne destacou a importância da participação da população e lembrou que uma única bolsa de sangue pode beneficiar diferentes pacientes. “A doação de sangue é um ato de solidariedade que pode salvar vidas. Por isso, quero convidar você a participar desta campanha e fazer parte dessa corrente do bem”, ressaltou a secretária.