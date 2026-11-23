Por secom

Publicada em 23/11/2026 às 11h57

Com investimento de mais de R$ 21 milhões, o novo Complexo da Polícia Civil do Estado de Rondônia (PCRO), em Porto Velho, está avançando com mais de 52% de execução. Localizada na Avenida Imigrantes, esquina com a Rua Pedro Ivo, no Bairro Costa e Silva, a estrutura concentrará serviços de identificação civil e criminal, além de unidades policiais, em um único espaço, com o objetivo de fortalecer a infraestrutura da segurança pública em Rondônia.

A obra é resultado de convênio entre o governo de Rondônia e o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP). A execução é de responsabilidade da Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (Sesdec) e a fiscalização é realizada pela Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos (Seosp).

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a iniciativa é fundamental para o fortalecimento da segurança pública estadual. “Com esse complexo, vamos reunir serviços importantes em uma estrutura planejada para atender às demandas da Polícia Civil e da população, ampliando a atuação das unidades policiais em Rondônia”, salientou.

A Seosp realiza o acompanhamento técnico e fiscaliza o andamento da obra

O secretário da Sesdec, Hélio Pachá, destacou a importância da obra para a segurança pública estadual. “A concentração de diferentes serviços e unidades policiais em um único complexo vai contribuir para melhorar a integração entre os setores, otimizar os procedimentos e oferecer melhores condições de trabalho aos profissionais. Todo esse investimento tem como objetivo fortalecer a capacidade de atuação da Polícia Civil e aprimorar o atendimento prestado à população.”

ESTRUTURA DO COMPLEXO

A nova estrutura representa um marco para a segurança pública do estado, ampliando a capacidade operacional e a qualidade dos serviços prestados à população. A centralização dos atendimentos facilitará o acesso da população aos serviços de identificação, investigação e atendimento policial, além de proporcionar mais agilidade, eficiência e conforto.

A estrutura terá um pavimento térreo destinado ao atendimento ao público e quatro pavimentos com setores administrativos, salas de investigação, salas de perícia, auditório, sala de retrato falado, delegacias especializadas e outras áreas funcionais. Além disso, o espaço contará com um pavimento técnico para suporte aos sistemas e equipamentos e uma subestação de energia elétrica para atender às necessidades de funcionamento da edificação.

De acordo com o secretário da Seosp, Victor Souza, a obra representa um avanço na infraestrutura pública destinada à segurança e na qualidade dos serviços prestados à população. “Uma estrutura adequada contribui para melhorar o atendimento aos cidadãos e proporcionar melhores condições de trabalho aos profissionais. Por isso, a fiscalização da Seosp acompanha a execução dos serviços, verificando o cumprimento das especificações previstas no projeto”, explicou.