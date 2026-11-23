Por Jhon Silva

Publicada em 23/11/2026 às 12h02

Para milhares de candidatos que sonham em conquistar uma vaga no serviço público, dezembro será um mês de expectativa e preparação. Em Porto Velho, os concursos municipais da Educação e da Saúde se aproximam da aplicação das provas, previstas para os dias 6 e 13 de dezembro, respectivamente.

Para garantir a organização dos certames, a Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Administração (Semad), realizou na quarta-feira (18) uma reunião com representantes do Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa (IBGP), banca organizadora, além de integrantes do grupo de trabalho e fiscais do contrato.

O encontro foi coordenado pelo secretário municipal adjunto de Administração, Antônio Figueiredo de Lima Filho, com o objetivo de alinhar os últimos preparativos, acompanhar o planejamento e reforçar as medidas necessárias para a realização das provas.

FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS

Os concursos representam uma oportunidade para profissionais de diferentes áreas que buscam ingressar no serviço público municipal. As seleções também têm como objetivo fortalecer o quadro de servidores das redes de Educação e Saúde, contribuindo para ampliar a capacidade de atendimento à população.

O prefeito Léo Moraes ressaltou a importância das seleções para o futuro dos serviços municipais.

“Esses concursos representam oportunidades para milhares de pessoas, mas, acima de tudo, representam um investimento direto na nossa população. Nosso compromisso é conduzir esse processo com seriedade, transparência e respeito a cada candidato”.

A preparação para as provas envolve o acompanhamento das etapas previstas nos editais e o alinhamento entre a administração municipal e a banca organizadora, responsável pela condução dos certames.

O secretário adjunto Antônio Figueiredo ressaltou a responsabilidade de garantir condições adequadas para os participantes.

“São milhares de candidatos que depositam suas expectativas nesses concursos, é nosso dever garantir um processo organizado, transparente e seguro. Estamos trabalhando para que tudo aconteça conforme o planejado”.

ORIENTAÇÕES AOS CANDIDATOS

As provas do concurso da Educação estão previstas para o dia 6 de dezembro, enquanto as da Saúde serão realizadas no dia 13 de dezembro, conforme os cronogramas dos respectivos editais.

Os candidatos devem acompanhar as publicações do Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa (IBGP), responsável pela organização dos concursos, para conferir os locais de prova, horários de aplicação e demais orientações.

É importante consultar os comunicados oficiais, verificar os documentos exigidos e observar os horários de abertura e fechamento dos portões, evitando imprevistos no dia da avaliação.