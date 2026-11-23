Por Thaís Alves

Publicada em 23/11/2026 às 11h53

O acúmulo de terra, sedimentos e resíduos ao longo dos anos compromete a passagem da água e reduz a capacidade de escoamento dos canais. Para mudar essa realidade, a Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), realiza uma limpeza pesada no Canal dos Tanques, localizado no bairro Embratel, com a retirada de materiais acumulados há mais de dez anos.

A intervenção contempla aproximadamente mil metros de extensão em um trecho canalizado. Até o momento, mais de dez caçambas de resíduos já foram retiradas do local. As equipes trabalham no desassoreamento, procedimento que consiste na remoção de terra, sedimentos e outros materiais que ocupam o espaço destinado à passagem da água.

Para executar o serviço, a Seinfra mobilizou 20 profissionais, além de uma retroescavadeira e uma escavadeira hidráulica, que auxiliam na retirada e no recolhimento dos materiais.

Segundo o secretário-executivo da Seinfra, Giovanni Marini, a limpeza é importante para devolver espaço ao canal e melhorar a capacidade de vazão da água.

“Estamos retirando o material acumulado para deixar o canal livre e permitir que a água escoe com mais facilidade e velocidade. Essa retirada de sedimentos não era realizada nesse trecho há mais de dez anos”.

TRABALHO CONTÍNUO

Seinfra mobiliza 20 profissionais e máquinas para limpeza e desassoreamento de canal

Os trabalhos já completaram sete dias e a previsão é de que sejam necessários mais sete dias para concluir a intervenção, totalizando aproximadamente 15 dias de serviço.

De acordo com Giovanni Marini, após essa etapa, a intenção é manter uma rotina de manutenção para evitar que o material volte a se acumular.

“A limpeza desse canal já está prevista em nosso cronograma, com intervenções a cada quatro meses. A manutenção periódica é fundamental para evitar o acúmulo de sedimentos e preservar a capacidade de escoamento”.

“Estamos trabalhando para melhorar a drenagem da cidade e reduzir os impactos causados pelo acúmulo de sedimentos nos canais. A manutenção preventiva é fundamental para garantir o escoamento da água e melhorar a infraestrutura urbana”, destaca o prefeito Léo Moraes.

A ação faz parte dos serviços de manutenção da infraestrutura urbana realizados pela Prefeitura, com o objetivo de melhorar as condições de drenagem e contribuir para o funcionamento adequado dos canais da capital.