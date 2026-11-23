Por Adaides Batista

Publicada em 23/11/2026 às 11h44

A Secretaria Municipal de Inclusão e Assistência Social (Semias) da Prefeitura de Porto Velho e o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) realizaram o I Encontro dos Conselheiros Tutelares de Porto Velho, em celebração ao Dia Nacional do Conselheiro Tutelar, comemorado em 18 de novembro.

Com o tema “Quem Cuida dos Direitos, também merece Cuidado”, o encontro foi realizado no auditório da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), reunindo conselheiros tutelares dos cinco Conselhos Tutelares do município, conselheiros de direitos e convidados que integram a rede de proteção à infância e à adolescência.

A programação foi pensada como um momento de reconhecimento, acolhimento e valorização dos profissionais que desempenham uma função essencial na garantia dos direitos de crianças e adolescentes. A abertura contou com uma explanação da presidente do CMDCA, Sefra Maria Barros, que abordou as atribuições dos conselheiros tutelares, os desafios enfrentados no cotidiano e a necessidade de determinação, coragem e compromisso no exercício da função.

Segundo a presidente, o encontro foi organizado como uma surpresa especialmente preparada para acolher e homenagear esses profissionais, reconhecendo a dedicação e o trabalho de quem atua diariamente na defesa dos direitos da população infantojuvenil.

Um dos destaques da programação foi a palestra interativa “Quem protege também precisa de cuidado: saúde emocional e os desafios da atuação do Conselheiro Tutelar”, ministrada pela psicóloga Francielle Tamella, do Departamento de Acessibilidade, Inclusão e Desenvolvimento Humano (DAIDH) da Semias.

A abordagem trouxe para o centro da discussão a importância da saúde emocional dos conselheiros tutelares, considerando que a rotina desses profissionais envolve o atendimento de situações complexas, como violência, negligência, abandono e outras violações de direitos. Nesse contexto, cuidar de quem protege também representa uma forma de fortalecer o trabalho desenvolvido junto às crianças, aos adolescentes e às famílias.

Além da palestra e dos momentos de interação com os participantes, o encontro contou com homenagens aos conselheiros tutelares, entrega de certificados de reconhecimento, lembranças simbólicas e apresentação de um vídeo em homenagem à categoria, seguido da confraternização.

Cássia Lima, conselheira do 1º Conselho Tutelar de Porto Velho, destacou a importância da missão desempenhada pelos conselheiros na defesa e garantia dos direitos de crianças e adolescentes. “É muito gratificante falar sobre a função do Conselho Tutelar. Nossa missão é garantir os direitos da criança e do adolescente, e é por esse propósito que trabalhamos diariamente em Porto Velho, contando também com o apoio da Semias, que nos oferece suporte para o desenvolvimento das nossas atividades. Essa é uma responsabilidade que nos foi confiada pela própria população, por meio de processo eleitoral, o que torna nosso compromisso ainda maior com a nossa missão”.

Cássia Lima reforça compromisso dos conselheiros com a proteção dos direitos da infância

O secretário municipal de Inclusão e Assistência Social, Paulo Afonso, parabenizou a presidente do CMDCA, Sefra Maria Barros, e sua equipe pela organização do encontro e destacou a responsabilidade e a dedicação dos conselheiros tutelares na missão de proteger os direitos de crianças e adolescentes. Ressaltou que é um trabalho que não tem hora nem dia para acontecer e que exige compromisso, coragem e sensibilidade. O secretário também transmitiu o abraço do prefeito Léo Moraes aos conselheiros, e reafirmou o apoio da Semias ao trabalho dos Conselhos Tutelares, respeitando sua autonomia e buscando assegurar as condições necessárias para o exercício de suas atividades.

Paulo Afonso reforçou ainda o compromisso público de continuar trabalhando, com afinco, para viabilizar a construção das sedes próprias dos quatro Conselhos Tutelares da cidade de Porto Velho, projeto que conta com repasse de recursos do Governo do Estado. Segundo ele, a melhoria da estrutura física das unidades é fundamental para qualificar o atendimento à população e oferecer melhores condições de trabalho aos conselheiros. O secretário destacou que, embora os processos administrativos exijam planejamento e cumprimento dos trâmites legais, o que demanda tempo, a Semias não está inerte diante das necessidades dos conselhos e seguirá empenhada na concretização desse compromisso.

A Semias destaca que o trabalho dos conselheiros tutelares é indispensável ao funcionamento da rede de proteção, especialmente na identificação de situações de ameaça ou violação de direitos, na orientação às famílias e na articulação com os serviços públicos responsáveis pelo atendimento e acompanhamento dos casos.

Ao apoiar a iniciativa do CMDCA, a Secretaria reafirma seu compromisso com o fortalecimento das políticas públicas voltadas à infância e à adolescência em Porto Velho, reconhecendo que a valorização dos profissionais que integram essa rede também é fundamental para assegurar uma proteção mais humana, eficiente e integrada.