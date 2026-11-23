Por AGÊNCIA BRASIL

Publicada em 23/11/2026 às 11h42

As provas da segunda edição de 2026 do Certificado de Proficiência em Língua Portuguesa para Estrangeiros (Celpe-Bras) serão aplicadas no exterior a partir desta terça-feira (24) e seguem até sexta-feira (27).

Aplicado semestralmente no Brasil e no exterior pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), o Celpe-Bras figura como exame oficial brasileiro para certificação de proficiência em língua portuguesa para estrangeiros.

As provas são aplicadas em postos específicos, como instituições de educação superior, representações diplomáticas, missões consulares, centros e institutos culturais e outras instituições credenciadas.

A participação é voluntária e destinada a estrangeiros e brasileiros, cuja língua materna não seja o português, que precisem comprovar nível de proficiência em língua portuguesa na variante brasileira.

Nos dias de exame, o participante deve comparecer ao local de provas com antecedência mínima de 30 minutos. O Celpe-Bras considera aspectos textuais e discursivos, incluindo contexto, propósito e interlocutores envolvidos na interação.

Prova

A parte escrita da prova tem duração de três horas e é composta por quatro tarefas de produção textual que abrangem mais de um componente ou habilidade de uso da língua portuguesa.

Já a parte oral precisa fazer uma interação presencial, face a face, entre o participante, o avaliador-interlocutor e o avaliador-observador, com duração de 20 minutos.