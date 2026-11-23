Por amanda ferreira

Publicada em 23/11/2026 às 11h51

Rondônia esteve presente no 2º Encontro Formativo da Rede Nacional de Ancoragem da Implementação do Compromisso Nacional Toda Matemática (Renamat), realizado nos dias 17 e 18 de novembro, em São Luís. Promovido pelo Ministério da Educação (MEC), o evento reuniu articuladores de todos os estados para discutir estratégias de fortalecimento do ensino de Matemática e planejar a continuidade das ações nas redes públicas de ensino em 2027.

Durante a programação, a gerente de Formação Docente da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), Fernanda Fernandes, representou o estado nas atividades de formação, oficinas pedagógicas e planejamento coletivo. Um dos principais encaminhamentos foi a elaboração de Planos de Trabalho Individuais (PTI), considerando as necessidades de cada unidade da Federação e as estratégias para garantir a continuidade do Compromisso Nacional Toda Matemática diante da transição de governos e equipes técnicas. A representante também atua como articuladora estadual de formação de Matemática do Programa Avança Rondônia (Proar).

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, os investimentos na educação e na formação dos profissionais da rede estadual são fundamentais. “Fortalecer o ensino de Matemática exige planejamento, investimento na formação dos professores e articulação entre as redes de ensino”, salientou.

A gerente de Formação Docente da Seduc, Fernanda Fernandes, representou Rondônia

O titular da Seduc, Alisson Maia, ressaltou a importância da participação do estado nas discussões nacionais. “A participação de Rondônia no encontro permite compartilhar experiências e trazer novas estratégias para fortalecer o ensino de Matemática. Nosso objetivo é integrar as iniciativas nacionais às ações desenvolvidas pelo estado, ampliando a formação dos professores e a qualidade da aprendizagem dos estudantes.”

Segundo a gerente de Formação Docente da Seduc, Fernanda Fernandes, a participação no encontro contribui para aproximar as estratégias nacionais das ações já desenvolvidas em Rondônia. “Participar da Renamat fortalece esse caminho. Trazemos para Rondônia as estratégias nacionais do Compromisso Nacional Toda Matemática e, ao mesmo tempo, mostramos o que o nosso estado já vem construindo. O planejamento para 2027 vai integrar ainda mais o Toda Matemática ao Proar, para que cada estudante rondoniense aprenda Matemática com qualidade”, destacou.

FORMAÇÃO CONTINUADA

De 19 a 22 de novembro, aconteceu o 9º Simpósio Nacional da Formação do Professor de Matemática, realizado na Universidade Federal do Maranhão (UFMA). A programação abordou temas como inteligência artificial, inclusão, letramento estatístico, programação com Scratch e contribuições da neurociência para o desenvolvimento do pensamento matemático desde a Educação Infantil.