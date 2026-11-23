Por Meiry Santos

Publicada em 23/11/2026 às 11h48

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), realiza, no dia 24 de novembro, às 13h30, no Teatro Banzeiros, o II Seminário Municipal do Programa de Leitura e Escrita na Educação Infantil (ProLEEI), com o tema “Uma experiência amazônica: o rio de possibilidades das culturas da leitura e escrita na Educação Infantil de Porto Velho”.

O encontro será um espaço de reflexão, diálogo e troca de experiências entre profissionais da Educação Infantil, com o objetivo de fortalecer as práticas pedagógicas que aproximam as crianças do universo da leitura e da escrita desde os primeiros anos de vida.

“É na infância que começa a construção do vínculo com a leitura e a escrita. Valorizar a cultura amazônica nesse processo torna a aprendizagem mais próxima da realidade das crianças e fortalece sua formação”, destaca o prefeito Léo Moraes.

Inspirado na diversidade cultural amazônica, o seminário destaca as diferentes formas pelas quais as crianças descobrem a linguagem, interagem com os livros, conhecem histórias e desenvolvem a imaginação. A proposta também valoriza experiências educativas que respeitam as particularidades da infância e consideram as vivências e os contextos culturais dos pequenos.

Programação reúne autoridades e educadores para compartilhar experiências do ProLEEI

Para a secretária da Semed, Débora Raposo, investir na formação dos educadores é também investir na qualidade da educação oferecida às crianças. “Trabalhar a leitura e a escrita na Educação Infantil é muito mais do que apresentar letras e palavras. É despertar a curiosidade, estimular a imaginação, contar histórias e permitir que a criança descubra o mundo por meio da linguagem. Nossa riqueza amazônica oferece inúmeras possibilidades para esse trabalho, e momentos como este fortalecem o conhecimento dos nossos educadores e valorizam as experiências construídas dentro das nossas unidades de ensino”, destacou Débora Raposo.

A programação contempla acolhida e credenciamento, abertura oficial, apresentação cultural, participação de autoridades, relato da formadora municipal e compartilhamento de experiências desenvolvidas por cursistas do ProLEEI em instituições da rede municipal.

Programação do Evento

13h30 — Acolhida, Credenciamento e Recepção

14h00 — Abertura Oficial e Composição da Mesa de Honra

14h20 — Apresentação Cultural

14h40 — Fala das Autoridades Convidadas 15h40 — Apresentação/Relato da Formadora Municipal

15h55 — Relato das Experiências das cursistas do ProLEEI com as seguintes educadoras e instituições: Natiele Brito dos Reis (EMEIF Maria Casaroto Abati) Tainara Braga (EMEI Canto do Uirapuru) Natália Cristina Rodrigues da Costa Carvalho (EMEI Marise Castiel) Dalcirene Sousa Rodrigues (EMEI Tarumã) Manuela de Lima Campos (EMEI São Luiz Gonzaga) 16h55 — Encerramento

17h00 — Coffee Break e Exposição Pedagógica