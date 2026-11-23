Por Antonia Lima

Publicada em 23/11/2026 às 11h39

Com o objetivo de avançar a infraestrutura viária e qualidade de vida da população, o governo de Rondônia está executando a pavimentação asfáltica em 1,1 quilometro na RO-460, no distrito de Rio Branco, em Campo Novo de Rondônia. A obra, executada pelo Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO) busca proporcionar melhores condições de trafegabilidade, mais segurança aos usuários e facilidade no deslocamento de moradores e produtores da região.

A melhoria da rodovia vai contribuir diretamente para a mobilidade, facilitando o acesso entre comunidades, o transporte de mercadorias e o deslocamento de quem utiliza diariamente a estrada.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, ressaltou que as obras em infraestrutura rodoviária são fundamentais para promover o desenvolvimento dos municípios e garantir melhores condições de vida à população. “Cada serviço realizado nas rodovias de Rondônia representa mais do que melhorias na estrada. Significa oferecer melhores condições de locomoção, fortalecer a economia local e levar mais qualidade de vida para quem vive e trabalha no nosso estado.”

O diretor-geral do DER-RO, Diego Muniz, enfatizou a importância de avançar com os serviços de pavimentação para fortalecer a malha rodoviária estadual e atender às necessidades da região. “Estamos trabalhando para melhorar as condições das rodovias e garantir mais segurança e conforto para quem utiliza essas vias diariamente. A pavimentação da RO-460 é uma melhoria importante para o distrito de Rio Branco.”

O responsável pela Coordenadoria de Usinas de Asfalto (Cousa), Gerveson Pereira, destacou a importância da execução dos serviços e o trabalho das equipes envolvidas na pavimentação. “Cada etapa da pavimentação exige planejamento, acompanhamento e dedicação das equipes. Nosso objetivo é garantir um serviço de qualidade, com as condições necessárias para proporcionar mais durabilidade à rodovia e melhores condições de tráfego.”

Para a moradora Renata Reis, a chegada do asfalto representa uma conquista para quem vive e mora na região. “É muito bom ver essa melhoria acontecendo. O asfalto facilita a nossa vida, melhora o acesso e traz mais tranquilidade para quem precisa passar por aqui todos os dias. É uma conquista importante para os moradores”, comentou.