Por Antonia Lima

Publicada em 23/11/2026 às 13h51

A execução contempla a pintura das faixas de bordo, na cor branca, e da linha de eixo, na cor amarela, além da aplicação de microesferas de vidro, material que proporciona maior retrorefletividade à sinalização

Com o objetivo de ampliar a segurança viária, melhorar a orientação dos condutores e proporcionar melhores condições de trafegabilidade para quem utiliza a RO-460, o governo de Rondônia realizou serviços de sinalização horizontal em um trecho de 27 quilômetros da rodovia, do distrito de Vila União ao município de Buritis.

A execução, promovida pelo Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO), contempla a pintura das faixas de bordo, na cor branca, e da linha de eixo, na cor amarela, além da aplicação de microesferas de vidro, material que proporciona maior retrorefletividade à sinalização. A ação permite uma visão mais aprimorada das marcações no pavimento pelos motoristas, especialmente durante a noite e em condições de baixa luminosidade.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, os investimentos em sinalização também envolvem ações que garantem mais segurança para quem utiliza as estradas. “A sinalização horizontal é um elemento fundamental para a infraestrutura rodoviária, pois regula o tráfego de veículos, define as áreas de passagem e ajuda os motoristas a reconhecer as pistas de direção, ajudando na redução de acidentes”, ressaltou.

O diretor-geral do DER-RO, Diego Muniz, enfatizou a importância dos serviços para quem trafega diariamente pelo trecho. “A sinalização adequada faz toda a diferença na segurança de uma rodovia. Estamos trabalhando para melhorar a visibilidade da via e que o tráfego entre Buritis e Vila União aconteça com ainda mais segurança.”

O responsável pela Coordenadoria de Usinas de Asfalto (Cousa), Gerveson Pereira, evidenciou a importância dos materiais utilizados na execução dos serviços. “A aplicação das microesferas de vidro é fundamental para garantir a retrorefletividade da sinalização. Elas ajudam a refletir a luz dos faróis dos veículos, permitindo que as faixas sejam visualizadas com mais facilidade, principalmente durante a noite. É um cuidado técnico que contribui diretamente para a segurança dos usuários.”