Por Waldir Costa / Rondônia Dinâmica

Publicada em 23/11/2026 às 14h00

Orçamento – A população do Paraná tem prazo até hoje (23), para sugerir prioridades para o Estado a serem inseridas no Orçamento do Estado para 2027. A Assembleia Legislativa (Ale), do Paraná está convidando a população para colaborar na elaboração do planejamento orçamentário do Estado para o próximo ano estipulado em R$ 84,6 bilhões, que saber dos moradores de centenas de municípios de suas prioridades como segurança pública, infraestrutura, educação, saúde e outras áreas não menos importantes. A meta é aproximar a população nas discussões do Legislativo, inclusive, foi criada uma plataforma digital para facilitar a participação da população. As prioridades de um município nem sempre são as mesmas de outros, por isso a oportuna, e necessária busca de mais informações diretamente com a população. O relator do Orçamento de Rondônia de 2027, deputado Ismael Crispin (UB-Cerejeiras), poderia plagiar os colegas do Paraná, pois assim teríamos um orçamento mais identificado com a realidade de cada município.

Orçamento II – Rondônia também está com o Orçamento de 2027 sendo analisado na Assembleia Legislativa (Ale). Estimado em R$ 20,44 bilhões, 9,62% acima do atual, os deputados têm até o dia 22 para discutir e votar, caso contrário, o governador-eleito, senador Marcos Rogério (PL), que assumirá no dia 6 de janeiro terá que acrescentar 1/12 avos ao deste ano, até que os parlamentares votem o de 2027, após o recesso parlamentar, que iniciará no dia 23 de dezembro e o reinício dos trabalhos legislativos em 4 de janeiro. O Orçamento 2027 está sendo analisado pelo presidente da Comissão de Economia, Finanças, Tributação, Orçamento e Organização Administração da Ale, deputado Ezequiel Neiva (PL), e a expectativa é que seja votado antes do recesso parlamentar que iniciará em dezembro.

Demissões – A informação do deputado federal reeleito Lúcio Mosquini (PL), que dirige o processo de transição de Governo, que o senador e governador-eleito, Marcos Rogério, que também preside o PL no Estado, irá promover uma ampla reorganização no futuro governo é um aviso do que deverá ser a futura administração estadual. Demitir os comissionados não é nenhum ato extremo, mas necessário, como faz a Assembleia Legislativa (Ale), desde a administração do ex-presidente, Hermínio Coelho. A cada legislatura os comissionados são demitidos e a nova Mesa Diretora readmite quem achar necessário, porque são cargos de confianças, não são efetivos e nem concursados. A informação não é de Rogério, mas foi Mosquini quem disse do projeto do governador-eleito de promover uma reformulação significativa à futura administração estadual.

Demissões II – A previsão é que mais de 10 mil pessoas serão demitidas no futuro Governo do Estado. Caso a informação do deputado Mosquini, o mais bem votado no Estado nas eleições de outubro somando 158.421 votos, o terceiro em votação em nível de Brasil, seja materializada por Rogério. Os mais de 800 profissionais da área de Segurança, que estão lotados em outras funções, também retornarão às funções de origens. Não há dúvida, que será um enorme desafio, porque teremos mudanças significativas devido a entrada de novos profissionais, boa parte sem a experiência suficiente para exercer os cargos, o que é normal na administração pública. Outro problema será o financeiro. Será que no Orçamento 2027, mais de R$ 4,4 bilhões há recursos para garantir as exonerações? O orçamento está sendo analisado na Assembleia Legislativa e deve ser adequado para o projeto-futuro de o governador Marcos Rogério. @027 está chegando...

Assembleia – A composição da futura Mesa Diretora já estaria definida, ao menos a presidência e a 1ª Secretaria, e que ambos os deputados são filiados ao PL, partido presidido no Estado pelo governador-eleito, o senador Marcos Rogério. Um dos articuladores é um deputado experiente, que já passou pelo cargo e estaria garantido como futuro Líder do Governo na Ale-RO a partir de 1º de fevereiro, além de um cargo na Mesa Diretora. Podemos afirmar com absoluta segurança, que tanto o Legislativo Estadual como o Poder Executivo estarão muito bem servidos, assim como o Poder Judiciário, que formam o tripé da administração pública. E política tem que ser executada dessa maneira, unindo, jamais dividindo, mas é importante deixar de lado a conivência, que nada tem a ver com parceria. Parceiro é parceiro, conivente é oportunista. Caso o quadro seja formatado, certamente será muito bom para Rondônia.

Respigo

As informações são concretas, de que realmente o futuro presidente da Ale-RO já é ponto pacífico, situação já ajustada, inclusive, o que se comenta pelos corredores da Casa do Povo, é que a futura mesa diretiva, inclusive, já tem o aval do governador-eleito, Marcos Rogério (PL). Em razão de a eleição para a mesa Diretora, ainda estar distante (1º de fevereiro) é prudente não revelar nomes, porque em política, tudo, ou quase tudo é possível, inclusive, nada +++ Mas estaria formato quem será o futuro 1º secretário, que é do PL e tem domicílio eleitoral na capital. O vice é nome forte na política regional, vota no interior e já passou pela Mesa Diretora da Casa do Povo +++ O presidente também é do interior. E tem mais de um mandato +++ Além de a discussão e votação do Orçamento 2027, a composição da Mesa Diretora da futura legislatura, a 12ª, continua sendo um dos assuntos predominantes nos bastidores da política. Porém, fontes fidedignas garantem, que presidente, vice e secretário geral já estariam definidos e devidamente formatados +++ Dias quentes em Rondônia na última semana e início desta. Hoje (23), até o fechamento da coluna, por volta das 13h, os termômetros registravam 36 graus com sensação térmica de 40 graus +++ O Flamengo empatou com o Palmeiras, sábado (21) em São Paulo e conquistou o título de Campeão Brasileiro antecipado. O time paulista abriu o marcador no primeiro tempo, mas no segundo o Flamengo empatou e garantiu o título +++ O rubro-negro conseguiu o 10º título. Mas o Palmeiras, ainda, é o maior vencedor com 12 conquistas.

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