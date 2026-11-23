Por Assessoria

Publicada em 23/11/2026 às 14h03

O deputado federal Fernando Máximo (PL) realizou, na semana passada, uma visita institucional à Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Rondônia (OAB RO), onde foi recebido pelo presidente Márcio Nogueira. O encontro fortaleceu o diálogo entre o parlamentar e a entidade, com destaque para a valorização da advocacia e o acesso à Justiça.

A reunião foi marcada pelo respeito e pela cordialidade e reafirmou pautas defendidas pela Ordem, como a proteção das prerrogativas profissionais e o fortalecimento do Estado Democrático de Direito. A aproximação institucional também abriu espaço para o diálogo sobre questões de interesse da advocacia e da sociedade rondoniense.

Na Câmara dos Deputados, Fernando Máximo está entre os signatários da Frente Parlamentar Mista em Defesa da Advocacia Pública, que reúne deputados e senadores em torno de pautas relacionadas à atuação dos profissionais que representam e orientam juridicamente os órgãos públicos.

A visita à seccional rondoniense soma-se a esse vínculo parlamentar com o tema e reforça a interlocução com a representação da advocacia no estado. Durante o encontro, foram destacados o diálogo institucional e a atuação construtiva em benefício da população.

Ao agradecer a presença de Fernando Máximo e a atenção dedicada à advocacia, Márcio Nogueira ressaltou a importância das relações institucionais. A OAB Rondônia reafirmou seu compromisso com o diálogo permanente com os poderes constituídos, preservando sua independência e uma atuação republicana.