Por Assessoria

Publicada em 23/11/2026 às 10h13

O deputado estadual Dr. Luís do Hospital (Novo) participou, no sábado (21), em Jaru, da cerimônia de premiação do 6º Concurso de Qualidade e Sustentabilidade do Cacau de Rondônia (ConCacau). O evento, realizado no Clube Irmãos Gonçalves, distribuiu R$ 40 mil em prêmios e reuniu produtores rurais e representantes do setor agrícola para reconhecer a qualidade da produção cacaueira no estado.

Durante a programação, o parlamentar destacou o potencial da cacauicultura rondoniense e o trabalho dos agricultores que têm contribuído para o reconhecimento do estado no mercado nacional. Jaru, que já teve amêndoas de cacau premiadas como as melhores do Brasil, é uma das referências dessa produção.

“O cacau de Jaru é motivo de orgulho para Rondônia e para o Brasil. Esse reconhecimento é resultado do esforço de homens e mulheres do campo, que trabalham diariamente para produzir com qualidade. São eles que movimentam a economia e fazem o nosso estado crescer”, destacou o deputado.

Promovido pelo Governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri) e da Emater-RO, em parceria com a CacauRon e outras instituições, o ConCacau incentiva a adoção de boas práticas agrícolas, a sustentabilidade e a melhoria da qualidade das amêndoas.

Nesta edição, a premiação contemplou as categorias Varietal e Mistura, com valores de R$ 10 mil para o primeiro lugar, R$ 6 mil para o segundo e R$ 3 mil para o terceiro colocado em cada categoria. O Torneio de Quebra de Cacau também integrou a programação, com prêmio de R$ 2 mil.

Dr. Luís do Hospital parabenizou a organização do concurso e reafirmou seu compromisso com o fortalecimento da agricultura, destacando a necessidade de manter políticas públicas e investimentos que contribuam para o desenvolvimento da produção rural.

“Defendemos o homem e a mulher do campo, porque são eles que movem este estado e este país. Os produtores podem contar com o nosso trabalho e com a nossa defesa. Vamos continuar buscando avanços para quem produz e ajuda Rondônia a fazer história”, afirmou.

Além de reconhecer os melhores produtores, o ConCacau contribui para o aprimoramento das técnicas de cultivo, a valorização das amêndoas e a abertura de novas oportunidades comerciais, fortalecendo uma atividade importante para a geração de emprego e renda no campo.