Por G1

Publicada em 23/11/2026 às 10h07

Com apenas 5 meses, o brasileiro Miguel virou atração na Praça São Pedro, no Vaticano, ao aparecer vestido como um pequeno papa. Natural de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, o bebê chamou a atenção do público e também do Papa Leão XIV, que sorriu ao encontrá-lo e o pegou no colo.

A cena aconteceu na última quarta-feira, durante uma audiência no Vaticano. Miguel estava com uma roupa de papa feita sob medida em Ribeirão Preto.

A ideia do figurino partiu da mãe. A família já tinha uma viagem marcada para Roma por causa do casamento de uma tia do bebê e decidiu aproveitar a passagem pela cidade para participar de uma audiência na Praça São Pedro.

"Falei: 'Não, vamos fazer uma roupa de papa para ele'. Fui atrás para ver se tinha, não tinha. Aí a gente fez sob medida lá numa costureira de Ribeirão, porque eu assistia algumas audiências e eu vi que ele abençoava os bebês", contou a mãe.

'Parecia que era um famoso chegando'

Antes mesmo do encontro com Leão XIV, Miguel já chamava atenção. A família contou que, ao chegar à Praça São Pedro com o bebê caracterizado, ganhou até uma ajudinha para entrar.

A mãe havia perguntado a um guarda onde deveria pegar a fila. Pouco antes, ele havia orientado outra mulher a dar a volta no quarteirão. Ao ver o pequeno "papa", no entanto, a reação foi diferente.

"Ele ficou me olhando. Aí: 'Pode passar, pode passar'. E aí, a hora que a gente entrou na Praça de São Pedro, Nossa Senhora, parecia que era um famoso chegando", relatou.

A expectativa era justamente conseguir uma aproximação com Leão XIV. Segundo a mãe, ela já havia acompanhado outras audiências e sabia que o pontífice costumava abençoar bebês.

A estratégia deu certo.

"Quando ele deu de cara com o Miguel, ele abriu um sorriso. Olhou no olho do Miguel e aí pegou ele no colo. Eu estava chorando. Muito", contou.

Nome escolhido antes do nascimento

A passagem pelo Vaticano acrescentou mais um capítulo à história de Miguel. Até a escolha do nome do menino virou motivo de brincadeira na família.

O pai contou que sugeria Memphis, em referência ao jogador Memphis Depay, do Corinthians. A decisão, porém, acabou seguindo outro caminho.

Segundo o relato da família, uma criança próxima disse que Jesus e um "anjinho" haviam indicado que o bebê deveria se chamar Miguel.

"Não tem como mudar. Se ela falou que Jesus mandou, vai ter que ser Miguel", brincou o pai.

Agora, além da história sobre a origem do nome, Miguel terá outra lembrança para ouvir quando crescer: ainda bebê, vestido como um pequeno papa, cruzou o caminho de Leão XIV no Vaticano e acabou nos braços do pontífice.