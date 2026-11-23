Por NewsRondônia

Publicada em 23/11/2026 às 10h00

Uma mulher foi presa pela Polícia Militar na tarde de domingo, dia 22 de novembro de 2026, suspeita de tentativa de homicídio contra o ex-companheiro em Costa Marques, na região da BR-429, em Rondônia. A ocorrência foi registrada por volta das 12h05, em uma vila de apartamentos localizada na Avenida Hassib Cury, nas proximidades da clínica Ortiz Odontologia.

De acordo com o boletim policial, a guarnição foi acionada depois que a vítima deu entrada na Unidade Mista de Saúde do município com ferimentos provocados por arma branca. Em relato aos militares, o homem afirmou que havia saído de casa e, ao retornar, foi surpreendido pela ex-companheira — que ainda residia no imóvel — armada com uma faca, sofrendo um corte de aproximadamente 15 centímetros e uma perfuração de cerca de 3 centímetros no ombro esquerdo.

Após colher o depoimento da vítima na unidade de saúde, os policiais foram até a vila de apartamentos indicada e encontraram várias gotas de sangue espalhadas pelo chão, inclusive na entrada do imóvel. No interior da residência, a suspeita foi localizada enquanto limpava vestígios de sangue em diferentes cômodos.

Segundo o registro da Polícia Militar, a mulher apresentava sinais de embriaguez e um corte no dedo indicador da mão direita, mas não esclareceu o que havia acontecido ao ser questionada. A faca supostamente usada no ataque não foi encontrada durante as buscas no local. Diante dos indícios e do relato da vítima, ela recebeu voz de prisão e foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil, onde o caso foi registrado como tentativa de homicídio para investigação da motivação e das circunstâncias.