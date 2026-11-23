Por Alexandre Almeida

Publicada em 23/11/2026 às 11h18

O Hospital Municipal Irmã Dulce está passando por uma ampla transformação estrutural, com investimentos destinados pelo deputado estadual Ezequiel Neiva (PL) no município de Monte Negro. São R$ 2 milhões por meio de emenda parlamentar de autoria do deputado, além de R$ 150 mil destinados à aquisição de mobília, garantindo melhores condições de trabalho aos profissionais e mais conforto e qualidade no atendimento à população.

A diretora do Hospital Municipal Irmã Dulce, Fernanda Aguiar, destacou a importância da reforma, especialmente para a modernização do pronto-socorro, que já está equipado e preparado para receber os pacientes. “Essa reforma para a gente foi de suma importância. O nosso pronto-socorro está todo equipado, um ambiente novo, adequado para receber toda a população. Os pacientes chegam e se sentem aconchegados para receber o seu atendimento aqui no nosso município”, afirmou.

Fernanda também ressaltou que os trabalhos continuam nas demais dependências da unidade, com atenção especial às enfermarias. “As obras continuam. Estamos com reforma nas nossas enfermarias, onde nossos pacientes são internados. Essa reforma tem o intuito de adequar todas as enfermarias, equipá-las para que todas as pessoas possam ser assistidas da melhor maneira possível”, explicou.

Ao final das intervenções, o hospital contará com 52 leitos, ampliando sua capacidade de atendimento. Segundo a diretora, a estrutura permitirá atender não apenas os moradores de Monte Negro, mas também pacientes de municípios vizinhos. “Na fase final serão 52 leitos. Uma quantidade para atender toda nossa população e também os municípios vizinhos. Estamos de portas abertas para receber mais recursos, pois nosso município precisa e nossa saúde também”, destacou.

O diretor clínico do hospital, Jefferson Lopes, também valorizou os investimentos e os resultados já alcançados. “Esse investimento no hospital foi importante para ampliar os nossos atendimentos, assim como também melhorar a qualidade dos atendimentos no município. Conseguimos adquirir vários equipamentos e, assim, equipar o nosso hospital, executar toda essa reforma e proporcionar um atendimento de qualidade a toda a população”, frisou.

Jefferson lembrou que a modernização da estrutura permitirá ampliar os serviços oferecidos pela unidade, que já vem se consolidando como referência regional em alguns procedimentos. “Nosso hospital era muito antigo e nossa capacidade de atendimento era muito limitada. Então vamos poder ampliar os serviços oferecidos no hospital. Um dos serviços oferecidos que já vínhamos oferecendo eram as cirurgias eletivas aqui no município. Nosso município passou a ser uma referência no Vale do Jamari para a realização dessas cirurgias, assim como também outros procedimentos, como endoscopia, colonoscopia e ultrassonografia. Assim vamos poder dar uma assistência maior às pessoas”, ressaltou.

O parlamentar destacou que os investimentos representam o compromisso do seu mandato com o fortalecimento da saúde pública nos municípios de Rondônia. Segundo ele, acompanhar as necessidades da população e garantir recursos para melhorar a estrutura das unidades de saúde é uma das prioridades do seu trabalho parlamentar. “Fico muito feliz em ver que os recursos destinados estão se transformando em melhorias concretas para a população de Monte Negro. O Hospital Irmã Dulce precisava dessa atenção, e nosso compromisso foi contribuir para oferecer uma estrutura mais moderna, equipada e preparada para acolher os pacientes. É gratificante ver o trabalho avançando e saber que esse investimento fará diferença na vida de muitas famílias”, afirmou.

Ezequiel Neiva reforçou que continuará trabalhando para viabilizar investimentos que fortaleçam a rede pública de saúde e ampliem o acesso da população a serviços de qualidade. “Nosso mandato tem trabalhado para atender às demandas dos municípios, especialmente na área da saúde, que é essencial para a vida das pessoas. Em Monte Negro, estamos contribuindo para melhorar a estrutura do hospital, ampliar a capacidade de atendimento e oferecer melhores condições aos profissionais. Esse investimento também beneficia moradores de toda a região do Vale do Jamari, porque uma unidade mais estruturada consegue acolher mais pacientes e oferecer assistência com dignidade. Nosso compromisso é continuar buscando recursos e trabalhando para que a saúde avance cada vez mais em Rondônia”, concluiu.