Por AGÊNCIA BRASIL

Publicada em 23/11/2026 às 11h24

Uma grande massa de ar quente e úmido mantém as condições de chuvas, trovoadas e muito calor em quase todo o país nesta segunda-feira (23).

Um aviso amarelo de perigo potencial para tempestades atravessa o país desde o oeste de Roraima até o norte de Santa Catarina, informa o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

No Norte do país, chove com trovoadas no sul e oeste da região, especialmente nos estados de Rondônia, do Amazonas, Acre e Tocantins. Nas capitais, a temperatura varia entre 24 °C, em Palmas, e 37 °C, em Boa Vista.

Na Região Nordeste, as pancadas de chuva com trovoadas isoladas prosseguem entre o sul do Maranhão e do Piauí e o oeste e sul da Bahia. Um aviso amarelo de perigo potencial para baixa umidade do ar está ativo desde o leste do Maranhão até o nordeste da Bahia, passando pelo interior do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Sergipe.

Os termômetros nas capitais marcam temperatura mínima de 23 °C, em Aracaju, e máxima de 40 °C em Teresina.

No Centro-Oeste brasileiro, o tempo fica nublado ao longo de todo o dia. Chove com trovoadas em todos os estados. Nas capitais, a temperatura mínima será de 21 °C, em Brasília, e a máxima de 35 °C, em Cuiabá.

Na Região Sudeste, a segunda-feira também será de calor e chuva em todos os estados. As temperaturas se mantêm elevadas, com mínima de 18 °C, em Belo Horizonte, e máxima de 34 °C, no Rio de Janeiro.

No Sul do país, o céu permanece nublado, com chuva e trovoadas isoladas no Paraná, em Santa Catarina e no norte do Rio Grande do Sul. A temperatura mínima, entre as capitais, será de 19 °C, em Curitiba, e a máxima não deve passar dos 28 °C em Porto Alegre.