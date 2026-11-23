Por João Paulo Prudêncio

Publicada em 23/11/2026 às 11h32

A Prefeitura de Porto Velho iniciou nesta semana uma nova etapa das ações de segurança viária, com intervenções em cruzamentos que concentram registros recorrentes de acidentes de trânsito. Os locais foram identificados por meio de análises de engenharia de tráfego, com o objetivo de reduzir riscos e oferecer mais segurança a motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres.

A medida prevê a instalação de cilindros de alta performance, tipo 2, em pontos de grande fluxo de veículos. Os dispositivos reforçam a sinalização e integram as ações municipais voltadas à prevenção de acidentes.

Durante o acompanhamento da instalação no cruzamento da avenida Elias Gorayeb com a rua Abunã, no bairro Liberdade, o prefeito Léo Moraes destacou que as intervenções seguem critérios técnicos e dados sobre a ocorrência de acidentes em cada localidade.

“Nós estamos instalando esses cilindros nas regiões com maior zona de calor no que diz respeito aos acidentes de trânsito. É algo inédito, e que visa exatamente diminuir os índices de acidentes. É uma medida inovadora, mas que precisa da consciência e responsabilidade de todos que utilizam o trânsito em nossa cidade”.

A instalação dos dispositivos busca reforçar a organização do tráfego nos cruzamentos selecionados. A medida também chama a atenção para a importância do respeito à sinalização e da responsabilidade de todos que compartilham as vias.

Prefeito Léo Moraes destaca instalação de novos dispositivos para reduzir acidentes nos cruzamentos da capital

PONTOS DE INTERVENÇÃO

Segundo o secretário municipal de Trânsito, Iremar Torres, os locais foram definidos a partir do mapeamento de acidentes realizado em 2026. A expectativa é que a nova sinalização contribua para reduzir as ocorrências e melhorar as condições de circulação na capital.

Confira os cruzamentos relacionados para receber a sinalização:

Rua Duque de Caxias com rua João Goulart;

Avenida Pinheiro Machado com avenida Getúlio Vargas;

Rua Idalva Fraga Moreira com rua Inácio Mendes;

Rua Jacy Paraná com rua Venezuela;

Rua Angico com rua Geraldo Siqueira;

Rua Abunã com avenida Elias Gorayeb;

Avenida Amazonas com avenida Elias Gorayeb;

Avenida Pinheiro Machado com rua Buenos Aires;

Avenida Pinheiro Machado com rua Tenreiro Aranha;

Rua Carlos Gomes com rua João Goulart;

Rua Jacy Paraná com rua Nicarágua.

As intervenções fazem parte do trabalho de prevenção de acidentes desenvolvido pelo município, que utiliza informações sobre ocorrências de trânsito para identificar pontos que necessitam de melhorias na sinalização.

Além das medidas de engenharia, a Prefeitura reforça a importância da atenção e do cumprimento das regras de trânsito, fundamentais para a segurança de todos que circulam pelas vias da capital.