Por IFRO

Publicada em 23/11/2026 às 14h34

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO), Campus Cacoal, está com inscrições abertas para cinco cursos de graduação pelo Processo Seletivo Unificado (PSU) 2027/1. São 200 vagas gratuitas, distribuídas entre os bacharelados em Engenharia Agronômica e Zootecnia, o Curso Superior de Tecnologia em Gestão do Agronegócio e as licenciaturas em Matemática e Geografia. As inscrições seguem até 13 de dezembro, exclusivamente pela internet.

As oportunidades contemplam duas áreas de formação: o setor agropecuário e a formação de professores. Os cursos ligados ao agro preparam profissionais para atuar na produção agrícola e animal e na gestão de atividades do agronegócio. Já as licenciaturas são voltadas à formação de docentes para a educação básica. Cada curso oferece 40 vagas, com ingresso previsto para o primeiro semestre de 2027.

Conheça os cursos

O Bacharelado em Engenharia Agronômica é ofertado em período integral, com aulas pela manhã e à tarde. A graduação prepara profissionais para atuar no planejamento e desenvolvimento da produção agrícola, com conhecimentos relacionados ao cultivo de plantas, manejo do solo, tecnologias de produção e uso sustentável dos recursos naturais. O curso tem duração de cinco anos.

O Bacharelado em Zootecnia também integra as opções de formação na área agropecuária. Com aulas nos períodos vespertino e noturno, o curso prepara profissionais para trabalhar com produção animal, manejo, alimentação, melhoramento genético e bem-estar dos animais. O curso tem duração de cinco anos.

Outra oportunidade é o curso de Tecnologia em Gestão do Agronegócio, ofertado no período noturno, com duração de três anos. A graduação é voltada à gestão de atividades e negócios ligados ao setor agropecuário, incluindo planejamento, organização da produção, comercialização e administração de empreendimentos rurais.

Para quem tem interesse em seguir a carreira docente, o Campus Cacoal oferece duas opções de licenciatura, ambas presenciais e com aulas no período noturno. Os cursos têm duração de quatro anos.

A Licenciatura em Matemática prepara professores para atuar no ensino de Matemática na educação básica. A formação combina conhecimentos matemáticos com conteúdo pedagógico, metodologias de ensino e atividades práticas voltadas ao trabalho em sala de aula.

Já a Licenciatura em Geografia forma profissionais para atuar nessa disciplina na educação básica. O curso aborda fenômenos naturais, sociais e espaciais, permitindo compreender as relações entre sociedade e natureza e as transformações do espaço geográfico. A formação também contempla conhecimentos pedagógicos e práticas de ensino.

Inscrições abertas

As inscrições para o PSU 2027/1 são gratuitas e devem ser feitas até 13 de dezembro, exclusivamente pela internet, no Portal de Seleção do IFRO. Podem participar candidatos que já concluíram ou estejam concluindo o Ensino Médio.

Durante a inscrição, o candidato deverá informar os dados pessoais e as notas do Ensino Médio nas disciplinas de Língua Portuguesa, Matemática, Química, Física, Biologia, História e Geografia, conforme as orientações do edital.

O processo seletivo também contempla modalidades de reserva de vagas para estudantes que cursaram integralmente o Ensino Médio em escolas públicas, além de outras modalidades previstas no edital.

Os interessados devem consultar o edital completo e o quadro de vagas antes de realizar a inscrição.