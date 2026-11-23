Por AGÊNCIA BRASIL

Publicada em 23/11/2026 às 14h45

Morreu neste sábado (21) a quarta vítima da tempestade que devastou a cidade de Tupanciretã, no Rio Grande do Sul, na madrugada desta sexta-feira (20). A vítima é um homem que estava internado no Hospital Universitário de Santa Maria.

Os outros três mortos são um homem de 59 anos, outro homem de 84 anos e uma mulher de 85 anos.

O município de Tupanciretã, que tem 20 mil habitantes e fica na região central do estado, foi atingido na madrugada de sexta por uma microexplosão. Chuva forte, granizo e ventanias devastaram a cidade e destruíram cerca de 8 mil casas. Além das três mortes iniciais, também 60 pessoas ficaram feridas, segundo a Defesa Civil. 15 mil pessoas foram atingidas no município.

Tupanciretã foi a cidade que mais sofreu, mas a tempestade também atingiu outros 33 municípios. A Defesa Civil registrou dezenas de ocorrências, todas de danos materiais. Em todos esses lugares houve destelhamento de casas e de estabelecimentos, quedas de árvores e postes, obstrução de ruas e falta de energia e água.

Ao todo, as autoridades contabilizam mais de 20 mil pessoas afetadas nessas cidades gaúchas.

Diante de todos os estragos, o governador Eduardo Leite determinou a mobilização da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros e da Brigada Militar. Também autorizou a liberação imediata de R$ 2 milhões para auxílio emergencial.

O governo federal também determinou o deslocamento de uma equipe do Grupo de Apoio a Desastres da Defesa Civil Nacional para Tupanciretã. O ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, foi neste sábado para a cidade gaúcha, onde fez, junto com sua comitiva, uma visita técnica às áreas mais atingidas e ainda se reuniu com autoridades locais para estudar ações que possam ser tomadas pelo governo federal.