Por mpro

Publicada em 23/11/2026 às 14h55

O Ministério Público do Estado de Rondônia (MPRO), por meio Centro de Apoio Operacional Unificado (Caop Unificado), iniciou, nesta segunda-feira (23/11), a 14ª edição do projeto MP Itinerante, na escola Vivaldino Fernandes de Ávila, no distrito de Estrela Azul, pertencente ao município de Machadinho do Oeste.

Com o objetivo de assegurar a cidadania e facilitar o acesso gratuito a serviços públicos essenciais, a iniciativa busca aproximar a instituição da comunidade, levando atendimento aos moradores que enfrentam barreiras geográficas ou de rotina.

O diretor do Caop Unificado, promotor de Justiça Alan Castiel Barbosa, reforçou o convite a todos os moradores da região do Vale do Jamari. "O Ministério Público e seus parceiros convidam a comunidade desses locais a comparecer até os postos de atendimentos para fazer denúncias, receber orientações, retirar documentos e outros tipos de serviços disponibilizados", enfatiza o promotor de Justiça.

A ação, que vai acontecer até o dia 27 de novembro contará com uma rede de instituições parceiras para oferecer assistência integral à população em áreas como saúde, educação, meio ambiente, segurança pública, direitos da mulher, da criança, do adolescente e da pessoa idosa, entre outras áreas atendidas pelo MPRO, bem como das instituições parceiras.

Orientações ao Cidadão

Para receber o atendimento, os moradores da região devem comparecer ao ponto de atendimento portando documentos pessoais (RG e CPF) e um comprovante de residência atualizado.

As rotas de atendimento estarão em localidades pertencentes à região do Vale do Jamari. Conheça as próximas datas, horários e locais:

VALE DO ANARI

24 de novembro, de 8h às 16h,

Centro Cultural Raimundo Nonato do Nascimento,

Av. Tancredo Neves, s/n.

PALMARES

25 de novembro, de 8h às 16h,

E.M.E.I.E.F. Manoel Ribeiro,

Av. Brasil, n 2443.

TARILÂNDIA

26 de novembro, de 8h às 16h,

Quadra Poliesportiva,

Rua Raimundo Cantanhede n° 1080, Setor 02.

RIO CRESPO

27 de novembro, de 8h às 16h,

EEEFM.- Francisco Mignone, Av. Gov. Osvaldo Piana Filho, 1751 - Centro.