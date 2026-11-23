O Ministério Público do Estado de Rondônia (MPRO), por meio Centro de Apoio Operacional Unificado (Caop Unificado), iniciou, nesta segunda-feira (23/11), a 14ª edição do projeto MP Itinerante, na escola Vivaldino Fernandes de Ávila, no distrito de Estrela Azul, pertencente ao município de Machadinho do Oeste.
Com o objetivo de assegurar a cidadania e facilitar o acesso gratuito a serviços públicos essenciais, a iniciativa busca aproximar a instituição da comunidade, levando atendimento aos moradores que enfrentam barreiras geográficas ou de rotina.
O diretor do Caop Unificado, promotor de Justiça Alan Castiel Barbosa, reforçou o convite a todos os moradores da região do Vale do Jamari. "O Ministério Público e seus parceiros convidam a comunidade desses locais a comparecer até os postos de atendimentos para fazer denúncias, receber orientações, retirar documentos e outros tipos de serviços disponibilizados", enfatiza o promotor de Justiça.
A ação, que vai acontecer até o dia 27 de novembro contará com uma rede de instituições parceiras para oferecer assistência integral à população em áreas como saúde, educação, meio ambiente, segurança pública, direitos da mulher, da criança, do adolescente e da pessoa idosa, entre outras áreas atendidas pelo MPRO, bem como das instituições parceiras.
Orientações ao Cidadão
Para receber o atendimento, os moradores da região devem comparecer ao ponto de atendimento portando documentos pessoais (RG e CPF) e um comprovante de residência atualizado.
As rotas de atendimento estarão em localidades pertencentes à região do Vale do Jamari. Conheça as próximas datas, horários e locais:
VALE DO ANARI
24 de novembro, de 8h às 16h,
Centro Cultural Raimundo Nonato do Nascimento,
Av. Tancredo Neves, s/n.
PALMARES
25 de novembro, de 8h às 16h,
E.M.E.I.E.F. Manoel Ribeiro,
Av. Brasil, n 2443.
TARILÂNDIA
26 de novembro, de 8h às 16h,
Quadra Poliesportiva,
Rua Raimundo Cantanhede n° 1080, Setor 02.
RIO CRESPO
27 de novembro, de 8h às 16h,
EEEFM.- Francisco Mignone, Av. Gov. Osvaldo Piana Filho, 1751 - Centro.
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