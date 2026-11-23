Por NOTÍCIAS AO MINUTO

Publicada em 23/11/2026 às 15h21

A Ucrânia promoveu um ataque inédito com sete drones marítimos contra um navio de guerra russo no Mediterrâneo, afundando a corveta Merkuri no porto de Bengazi, na Líbia. Uma segunda embarcação da Rússia, essa de carga, foi atingida nas proximidades.

As ações, ocorridas no domingo (22), foram detalhadas nesta segunda-feira (23) pelo presidente Volodimir Zelenski, que divulgou vídeos dos ataques.

Com elas, o conflito europeu mais violento desde a Segunda Guerra Mundial se expande para longe de suas fronteiras. No sábado (21), um navio comercial russo foi atingido por drones no golfo da Finlândia, no mar Báltico, pegou fogo e teve de ser evacuado. Nessa ação, foram empregados aviões-robôs.

O ataque no Mediterrâneo é o primeiro com drones marítimos naquela região e também inédito devido à natureza do alvo. Antes, havia ocorrido apenas uma ação com drones aéreos contra um petroleiro da chamada frota fantasma russa, em 2025 também na costa da Líbia.

Desde a guerra civil de 2011, o país árabe vive dividido entre forças tribais, e o leste onde fica Bengazi é controlado pelo senhor da guerra Khalifa Haftar, apoiado e armado pelo Kremlin.

Seu primeiro-ministro, Osama Hamad, disse suspeitar que os drones ucranianos tenham sido lançados a partir do território dominado por seus rivais, baseado em Trípoli. Ele pediu uma investigação da ONU sobre o caso.

Chama a atenção, de fato, o uso de tais drones, bem mais complexos de serem colocados em operação do que os aviões-robôs. A distância entre os países é de pouco mais de 2.000 km, levando a questões acerca de onde os barcos saíram. Além disso, há outro fator misterioso na operação.

Sites de monitoramento de tráfego aéreo captaram uma patrulha de um avião CL60 do Exército dos Estados Unidos na região durante o domingo. Esse aparelho é especializado em missões de reconhecimento, aquisição e determinação de alvos, transmitindo informações para outras aeronaves ou drones.

Se o avião americano auxiliou os drones ucranianos a atingir um alvo russo fora do território ocupado da Ucrânia, seria algo inédito e em contradição com a atual fase russófila do presidente Donald Trump, que tem adotado a retórica de Vladimir Putin acerca do conflito iniciado em 2022.

A Merkuri era uma das embarcações mais modernas da Rússia, tendo sido comissionada em 2023. Ela transporta até 90 marinheiros e opera diversos mísseis, embora não os modelos de cruzeiro Kalibr empregados na guerra contra a Ucrânia.

O navio tinha 104 metros e deslocava até 2.200 toneladas, tendo valor estimado em pouco mais de R$ 1 bilhão. Ela transporta um helicóptero de combate Ka-27, que segundo Zelenski também foi destruído no ataque. Não há informação sobre vítimas.

O Kremlin não negou o ataque, mas disse que o Ministério da Defesa o comentaria. O porta-voz Dmitri Peskov apenas criticou a ação do sábado no Báltico, qualificada de terrorismo por ele. Ele disse que a resposta se dará na forma dos ataques diários à infraestrutura ucraniana.

Tais ações continuaram ao longo do fim de semana. Nesta segunda, ao menos três pessoas morreram na região de Zaporíjia, e a 11ª vítima de um ataque ocorrido na véspera em Dimer, nos arredores de Kiev, foi encontrada nos destroços de um prédio bombardeado.

Na mão inversa, além das ações navais, a Ucrânia alvejou com drones a estação de bombeamento de petróleo de Kaleikino, no Tataristão (centro da Rússia). É um dos principais pontos de conexão de oleodutos do país, abastecendo inclusive o sistema Drujba, o principal que liga o país à Europa.

A troca de fogo e a expansão do conflito ocorrem em meio a um ponto de inflexão nas negociações mediadas pelos EUA. Elas recomeçaram no início deste mês, após passarem o ano estagnadas devido ao foco de Trump em sua própria guerra, no Irã.

As falas do americano sobre o conflito têm repetido argumentações de Putin, e ambos se encontraram com Xi Jinping em uma cúpula na semana passada em Shenzhen, na China.

Antes da reunião, a Ucrânia havia realizado um dos mais audaciosos ataques da guerra, destruindo uma seção rodoviária da ponte que Putin construiu para ligar a Rússia continental à Crimeia.

Analistas veem a ação com reservas, pelo efeito militar limitado e a possível contratação de retaliações pesadas, mas se insere na ideia esposada por ambos os lados de que é preciso mostrar força antes de negociar de novo.